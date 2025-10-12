'Bước chân di sản': Nơi hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa thế giới

Tà áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng văn hóa đặc trưng của Việt Nam, được gìn giữ, sáng tạo và cách tân qua từng thời kỳ để vừa giữ nét duyên dáng truyền thống, vừa phù hợp với hơi thở hiện đại.