Du khách thích thú khám phá tinh hoa ẩm thực 5 châu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới

Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức ở Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, từ 10-12/10.
Lễ hội bao gồm 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách cùng 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim.
Trong đó, khu vực ẩm thực 5 châu trở thành điểm đến được yêu thích nhất, khi du khách có thể “chu du” khắp thế giới chỉ trong vài bước chân.
Các gian hàng ẩm thực được bố trí ngay gần lối vào của lễ hội, du khách có nhiều thực đơn phong phú để lựa chọn, tùy theo khẩu vị của mỗi người.
Những hương vị đặc trưng đến từ Pháp, Italia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico... mang đến trải nghiệm phong phú, giúp công chúng hiểu hơn về con người, vùng đất và bản sắc của từng quốc gia.
Tại mỗi gian hàng, món ăn không chỉ là sản phẩm ẩm thực mà còn là “câu chuyện văn hóa” – nơi ẩm thực trở thành ngôn ngữ kết nối bạn bè quốc tế.
Bạn Ngọc Linh (Hà Nội) chia sẻ rằng cô cùng nhóm bạn đến tham dự lễ hội và đặc biệt háo hức khám phá khu vực ẩm thực. Theo Linh, hiếm khi có dịp được thưởng thức cùng lúc nhiều món ăn đến từ các quốc gia khác nhau như tại sự kiện này, nên ai cũng muốn trải nghiệm cho bằng được.
Các loại bánh tại đây có giá khoảng vài chục nghìn đồng, được các em nhỏ và du khách yêu thích.
Gian hàng này được trưng bày khá bắt mắt, thu hút đông đảo du khách đến ủng hộ.
Theo Ban tổ chức, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất ghi nhận kỷ lục về số lượng cơ quan đại diện ngoại giao tham gia, thể hiện sức hút mạnh mẽ của Hà Nội – thành phố vì hòa bình, trung tâm hội tụ của những nền văn minh.
Xuyên suốt ba ngày diễn ra sự kiện, du khách được đắm mình trong bức tranh văn hóa rực rỡ sắc màu, nơi nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh, thời trang và ẩm thực cùng lan tỏa thông điệp nhân văn: “Văn hóa là cầu nối của nhân loại – sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới”.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội khép lại với Lễ bế mạc diễn ra vào tối 12/10 trong ánh sáng lung linh và tiếng nhạc rộn ràng, nhưng dư âm về một “cuộc gặp gỡ của các nền văn hóa” vẫn còn đọng lại trong lòng người dân Thủ đô.
Bình luận