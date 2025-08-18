Không gian triển lãm VR 'Trở về thời khắc thiêng liêng' trước giờ G

Chiều 18/8, Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) rất náo nhiệt. Từng nhóm kỹ thuật viên, họa sĩ đồ họa và các tình nguyện viên tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng cho triển lãm trải nghiệm thực tế ảo (VR) mang tên “Trở về thời khắc thiêng liêng”.
Không gian nơi đây giống như một “xưởng dựng phim thu nhỏ”, tái hiện lịch sử bằng công nghệ hiện đại.
Tại khu vực tầng G, Trung tâm Phát thanh Quốc gia, hàng chục bộ kính VR được lắp đặt và thử nghiệm.
Chỉ cần bước qua cánh cổng công nghệ, người tham quan sẽ được đưa về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 - thời khắc lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Toàn bộ bối cảnh được phục dựng chi tiết, từ lễ đài, khán đài đến biển người hô vang, tạo cảm giác chân thực đến mức nhiều khán giả không giấu được sự xúc động.
Không khí gấp rút, khẩn trương tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia những ngày này chính là minh chứng cho sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban Tổ chức trước một sự kiện đặc biệt.
Tất cả đều hướng tới một mục tiêu là mang lại cho người dân một hành trình trải nghiệm thiêng liêng, trọn vẹn và an toàn.
“Cảm giác thật khó tả. Tôi như thực sự đứng giữa Quảng trường Ba Đình năm ấy, nghe tiếng hô vang của đồng bào, cảm nhận sự hào hùng lan tỏa. Trước đây tôi chỉ đọc trong sách, nay được ‘chứng kiến tận mắt’ nhờ công nghệ, thấy lịch sử gần gũi hơn rất nhiều”, một du khách chia sẻ cảm nghĩ.
Không chỉ người dân và du khách quốc tế, triển lãm còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Nhiều sinh viên tìm đến để “sống cùng lịch sử” theo cách hoàn toàn mới. Bạn Trần Thị Hạnh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết: “Em từng tham gia nhiều triển lãm về lịch sử, nhưng lần này thực sự khác biệt. Được đứng trong không gian 3D, nghe từng lời Bác Hồ đọc Tuyên ngôn, em thấy sống động hơn hẳn những bài học trong lớp. Đây là một cách rất hay để thế hệ trẻ bọn em cảm nhận lịch sử bằng cả giác quan, thay vì chỉ học thuộc lòng sự kiện”.
Theo Ban Tổ chức, do từ ngày 21/8 đến 2/9 nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội sẽ tạm cấm để phục vụ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nên triển lãm tại 58 Quán Sứ chỉ mở cửa hai ngày 19 và 20/8. Sau đó, khán giả có thể tiếp tục tham quan tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ 28/8 đến 5/9.
Đại diện Ban Tổ chức cho biết: “Đây là lý do bất khả kháng, chúng tôi mong khán giả thông cảm. Dù thời gian mở cửa tại Quán Sứ bị rút ngắn, nhưng chúng tôi cam kết mang lại trải nghiệm trọn vẹn nhất. Đội ngũ đã chuẩn bị kỹ lưỡng về thiết bị, nội dung và công tác phục vụ, sẵn sàng đón tiếp đông đảo người dân và du khách”.
Điểm đặc biệt của “Trở về thời khắc thiêng liêng” là sự hòa quyện giữa công nghệ số và ký ức dân tộc. Người tham quan không chỉ xem hình ảnh, nghe âm thanh, mà còn có thể tự do di chuyển trong không gian ảo 3D, thậm chí giơ tay hô vang như một phần của đám đông năm 1945. Tất cả được xây dựng bởi đội ngũ họa sĩ, chuyên gia đồ họa, nhà điêu khắc dày dạn kinh nghiệm, bảo đảm tính chính xác và độ chân thực.
Trở về thời khắc thiêng liêng không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số. Trải nghiệm còn góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, lan tỏa khát vọng hòa bình và niềm tin vào một tương lai phát triển, thịnh vượng của đất nước.
