Không gian triển lãm VR 'Trở về thời khắc thiêng liêng' trước giờ G

Không chỉ người dân và du khách quốc tế, triển lãm còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Nhiều sinh viên tìm đến để “sống cùng lịch sử” theo cách hoàn toàn mới. Bạn Trần Thị Hạnh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết: “Em từng tham gia nhiều triển lãm về lịch sử, nhưng lần này thực sự khác biệt. Được đứng trong không gian 3D, nghe từng lời Bác Hồ đọc Tuyên ngôn, em thấy sống động hơn hẳn những bài học trong lớp. Đây là một cách rất hay để thế hệ trẻ bọn em cảm nhận lịch sử bằng cả giác quan, thay vì chỉ học thuộc lòng sự kiện”.