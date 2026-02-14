Những công trình giao thông tiêu biểu của Hà Nội hoàn thành trong năm qua

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang 50m, có tổng mức đầu tư trên 7.200 tỷ đồng, giữ vai trò then chốt trong mạng lưới giao thông lõi đô thị. Được phê duyệt từ năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2020, dự án bị chậm tiến độ nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Từ cuối năm 2025, với chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, các khó khăn từng bước được tháo gỡ, dự án được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 15/12/2025 và thông tuyến kỹ thuật sáng 14/1/2026.