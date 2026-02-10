Hà Nội thông xe hầm chui 778 tỷ đồng, giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam

Sáng 10/2, TP Hà Nội tổ chức thông xe kỹ thuật, đưa vào khai thác hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng, công trình giao thông quan trọng trên tuyến Vành đai 2,5.
Dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng được khởi công từ tháng 10/2022, với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.
Đây là hầm chui thứ hai tại Hà Nội được xây dựng đi dưới đường sắt, sau hầm Kim Liên.
Quá trình thi công công trình gặp nhiều khó khăn do yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đặc biệt là việc phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuyến đường sắt Bắc - Nam, đồng thời duy trì hoạt động chạy tàu thông suốt trong suốt thời gian thi công.
Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài 460 m. Trong đó, đoạn hầm kín dài 140 m, phần hầm hở dài 320 m. Một đầu hầm nằm trên phố Kim Đồng, đầu còn lại kết nối với tuyến Vành đai 2,5 phía Đầm Hồng, giáp phố Định Công, tạo trục kết nối liên thông qua khu vực phía Nam thành phố.
Theo phương án phân luồng của Sở Xây dựng Hà Nội, từ sáng 10/2, các phương tiện đi qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng sẽ đi hai chiều dưới hầm chui theo hướng từ đường Kim Đồng đi khu đô thị Định Công và ngược lại. Người đi bộ, xe thô sơ và các phương tiện có chiều cao vượt quá 4,75 m không được phép lưu thông qua hầm, mà di chuyển trên mặt nút theo hệ thống biển báo, sơn kẻ và đèn tín hiệu giao thông.
Tại trung tâm nút giao Kim Đồng - Giải Phóng, các phương tiện trên đường Giải Phóng được tổ chức lưu thông, quay đầu và rẽ hướng theo phương án phân luồng mới. Một số điểm mở dải phân cách được bố trí nhằm điều tiết dòng xe, đồng thời hạn chế việc quay đầu ô tô trong giờ cao điểm để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Anh Nguyễn Văn Hòa (trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, trước đây mỗi khi đi qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng vào giờ cao điểm, dòng xe thường ùn ứ kéo dài. “Việc có hầm chui giúp xe cộ đi thẳng, không phải chờ đèn đỏ quá lâu như trước. Tôi kỳ vọng tình trạng ùn tắc sẽ giảm rõ rệt”, anh Hòa nói.
“Những ngày đầu chắc vẫn còn lúng túng, nhưng về lâu dài hầm chui sẽ giúp việc đi lại thuận lợi hơn, nhất là với người dân khu vực phía Nam thành phố”, chị Lan, ở phố Định Công, chia sẻ.
Tính từ năm 2009 đến nay, hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng là hầm chui thứ năm được xây dựng trên địa bàn Thủ đô, sau các hầm Kim Liên, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương.
Khi chính thức đi vào khai thác, hầm chui được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể cho nút giao Kim Đồng - Giải Phóng và các tuyến đường lân cận như Tân Mai, Giải Phóng, góp phần kéo giảm tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
