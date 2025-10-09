Những chuyến xe cứu trợ, nắm cơm nghĩa tình xuyên đêm đến tâm lụt Thái Nguyên

(VTC News) -

“Nói là làm, tôi cùng hội chị em ở xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình tổ chức nấu nướng để gửi đến bà con vùng lũ tỉnh Thái Nguyên. Đôi khi chỉ một nắm cơm, một chai nước cũng giúp bà con bớt vất vả”, chị Đặng Thanh Trang (34 tuổi) chia sẻ về hành trình xuyên đêm cứu trợ của mình.

Nhà chị Trang cách trung tâm tỉnh Thái Nguyên khoảng 170 km, quãng đường di chuyển nhanh nhất cũng mất khoảng 3 tiếng. Khi xem những hình ảnh ngập lụt tại Thái Nguyên, chị không khỏi xót xa, càng thôi thúc bản thân phải làm điều gì đó để san sẻ cùng người dân vùng lũ.

Từng tham gia nấu cơm cứu trợ trong đợt ngập do ảnh hưởng bão Yagi năm 2024, chị Trang cùng nhóm bạn đã có kinh nghiệm quý báu. Dù khi ấy chỉ kịp gửi cơm đến các xã lân cận, nhưng chính trải nghiệm đó giúp chị thêm tự tin và chủ động hơn trong chuyến cứu trợ lần này.

Nhóm chị Trang cùng nhau nấu cơm, luộc trứng, chuẩn bị các suất ăn cứu trợ bà con vùng ngập.

Sáng 8/10, chị Trang cùng nhóm bạn góp tiền mua nguyên liệu nấu ăn. Đến buổi trưa, khi một người bạn đăng thông tin về kế hoạch cứu trợ lên mạng xã hội, ngay lập tức nhiều người hưởng ứng.

13h cùng ngày, hơn 30 người tụ họp tại nhà một mạnh thường quân ở xã Phú Sơn. Cả nhóm hối hả làm ruốc, luộc 1.200 quả trứng, nắm cơm, đóng gói cẩn thận từng phần để gửi tới vùng ngập. Mỗi phần tiếp tế đều được hút chân không để chống nước ngấm và bảo quản được lâu hơn - tất cả với mong muốn từng suất ăn đến tay người dân vẫn còn nguyên vẹn và ấm nóng nghĩa tình.

“Ai cũng rất nhiệt tình. Người góp vài yến gạo, người góp vài trăm quả trứng, có người lại mang đến vài chục thùng nước lọc... Nhà có xe tải thì giúp vận chuyển, nhà kinh doanh tiệc cưới thì cho mượn nồi niêu, xoong chảo để nấu nướng. Người không thể góp sức thì ủng hộ 100 - 200.000 đồng”, chị Trang nói.

Mọi người vừa làm vừa sốt ruột hỏi nhau:"Bao giờ mưa mới ngớt", "khi nào nước rút đi", "giờ có thể đi lộ trình nào để đến nơi nhanh nhất"... Đến 20h ngày 8/10, công việc cũng xong xuôi. Chuẩn bị thêm tư trang cá nhân, 22h cùng ngày, chị Trang cùng nhóm thiện nguyện lên đường tiến vào tâm lũ Thái Nguyên.

Chị Trang nói đầy tự hào: "Mọi người đều rất nhiệt tình, hết lòng vì đồng bào trong tâm lụt. Tôi hy vọng, những suất cơm sẽ tiếp thêm động lực cho bà con Thái Nguyên vượt qua thời điểm khó khăn".

Người góp của, người góp công để mang những suất cơm nắm đến với người dân vùng lũ với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Tương tự chị Trang, anh Lê Thương (38 tuổi, sinh sống tại Hải Phòng) cũng không thể ngồi yên khi xem những hình ảnh ngập lụt tang thương ở Thái Nguyên. Là chủ một doanh nghiệp vận tải, anh hiểu rõ sức mạnh của những chuyến xe và quyết định phải hành động ngay, góp một phần công sức của mình để giúp đỡ đồng bào vùng lũ.

Nhiều cá nhân, đơn vị tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận muốn chuyển nhu yếu phẩm lên Thái Nguyên cứu trợ nhưng không có phương tiện. Anh Thương liền lập nhóm, tận dụng mối quan hệ cá nhân huy động các nhà xe, tài xế xe tải nhận vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí.

Ngay lập tức, nhiều đơn vị, cá nhân liên hệ cùng nhau thực hiện những chuyến đi thiện nguyện. Sáng 8/10, anh Thương huy động được 50 đầu xe, từ xe 1,5 tấn cho đến xe 9 tấn.

Biết rằng mưa lũ đang đẩy người dân vào muôn vàn khó khăn, nhóm của anh Thương gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Suốt cả ngày, mọi người tất bật chuẩn bị từng thùng hàng cứu trợ. Người nào đến cũng góp một khoang xe tải đầy ắp lương khô, mỳ tôm và nước sạch.

Anh Thương xuyên đêm cùng nhiều đoàn xe tải lên đường đến Thái Nguyên cứu nạn.

“Tối 8/10, mọi người tất bật xếp hàng để 3h sáng 9/10 xuất phát đi Thái Nguyên. Từ hình ảnh nhóm gửi về, tôi thấy những chiếc xe chất đầy áo phao, nhu yếu phẩm. Tôi hiểu rõ tấm lòng thiện nguyện của mọi người và ý nghĩa của việc mình đang làm”, anh Thương xúc động chia sẻ.

Anh Thương, chị Trang và những nhà hảo tâm tin rằng, thiên tai dù khốc liệt đến đâu cũng không thể quật ngã tinh thần con người. Trong hoạn nạn, chính sự đùm bọc, sẻ chia, “lá lành đùm lá rách” mới là sức mạnh giúp xoa dịu mất mát và giảm thiểu những hậu quả nặng nề nhất mà bão lũ để lại.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng thiên tai. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận đóng góp cho Quỹ Cứu trợ tỉnh từ ngày 7/10/2025 đến 4/1/2026. Người ủng hộ có thể chuyển khoản vào số tài khoản 8501666699999 tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nam Thái Nguyên, với nội dung: “Ủng hộ nhân dân tỉnh Thái Nguyên bị bão lũ”.