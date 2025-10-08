Chủ nhà nghỉ ở Thái Nguyên mở cửa miễn phí đón hơn 100 người đến tránh lũ

(VTC News) -

Sáng 8/10, chị Mai Thảo Nguyên (33 tuổi, trú tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) liên tục nghe điện thoại, không phút ngơi tay. Là chủ nhà nghỉ Thảo Nguyên, song trước cảnh địa phương ngập lụt nặng, chị quyết định không kinh doanh trong lúc đồng bào gặp khó khăn.

Thay vào đó chị sẵn sàng mở cửa miễn phí, tiếp nhận những người ở khu vực lân cận bị ảnh hưởng bởi ngập lụt đến tá túc.

"Mình đã khẩn trương dọn dẹp phòng ốc, tích trữ 100 lít dầu máy phát điện, ai cần thì đến nhé. Mình hỗ trợ miễn phí chỗ ở cho tất cả người chạy lũ, có nước uống, mỳ tôm và đồ ăn nhẹ", Thảo Nguyên chia sẻ ngắn gọn trên mạng xã hội.

Thông báo mở cửa hỗ trợ người dân miễn phí của chị Nguyên được đăng vào lúc 10h ngày 7/10. Chỉ sau đó khoảng 10 tiếng, 123 người hoàn cảnh khó khăn đã nhanh chóng sơ tán đến nhà nghỉ của chị để tránh lũ. 40 phòng ngủ đều đã được sử dụng hết.

Bài đăng của chị Thảo Nguyên trên mạng xã hội.

Mỗi phòng nhà nghỉ Thảo Nguyên có một hộ gia đình lưu trú. Phòng đơn có thể lưu trú 3-5 người, phòng hai giường 6-7 người. Chị ưu tiên những trường hợp yếu thế, neo đơn như người già, phụ nữ có con nhỏ, người khuyết tật và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Thảo Nguyên chia sẻ: "Sau khi bài đăng được chia sẻ rộng rãi, tôi nhận rất nhiều cuộc gọi. Bên cạnh việc hướng dẫn bà con đến nơi tránh trú an toàn, tôi liên tục tìm số điện thoại của các đoàn cứu trợ hoặc đăng tải các trường hợp cần cứu trợ gấp ở Thái Nguyên lên trang cá nhân của mình để bà con được hỗ trợ kịp thời".

Chị cũng cẩn thận chuẩn bị hơn 100 lít dầu (19.000 đồng/lít), đề dùng cho máy phát điện. Nhờ chiếc máy phát điện này, nhiều bà con dù không ở lại cũng tìm đến nhà nghỉ để sạc lại điện thoại di động để liên lạc với người thân hay hướng dẫn các đoàn cứu trợ khác.

Năm 2024, trong cơn bão Yagi, Thảo Nguyên từng mua 30 lít dầu để chạy máy phát điện. Tuy nhiên, sau đó, chị nhận ra 30 lít dầu là không đủ so với nhu cầu của bà con. Năm nay, chị rút kinh nghiệm mua hơn 100 lít nhưng vẫn không đủ.

"Tính đến ngày 8/10, có lẽ chúng tôi đã sử dụng hết 130-150 lít dầu. Chuẩn bị nhiều như vậy nhưng vẫn phải đi mua thêm liên tục. Một số sinh viên tìm đến với mong muốn được tắm giặt và sạc điện thoại để liên hệ với gia đình. Tất cả mọi người khó khăn đến đây đều được chào đón, chỉ hy vọng giúp được phần nào khó khăn của bà con", Thảo Nguyên cho hay.

Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ khi đến nhà nghỉ Thảo Nguyên.

Ngoài các phòng ở thì khu vực sảnh, phòng khách cũng được chị bố trí để người ở khu vực lân cận có thể sang tắm rửa. Khách sạn hỗ trợ đồ ăn nhẹ bao gồm mỳ tôm, sữa, nước uống và các đồ ăn vặt khác. Một số đoàn thiện nguyện cũng tìm đến nhà nghỉ này để hỗ trợ các suất cơm cho người dân địa phương đang lưu trú tránh lũ.

Không chỉ có nhà nghỉ Thảo Nguyên, tinh thần tương thân tương ái của người dân Thái Nguyên cũng được lan tỏa nhanh chóng. Nhiều hộ gia đình, khu chung cư, văn phòng... cũng đón bà con đến tránh lũ miễn phí.

Các bài đăng về địa điểm lưu trú an toàn, thông tin đoàn cứu hộ và thông tin cầu cứu nhận được sự quan tâm lớn. Trong sáng 8/10, nhiều người dân ở vùng không bị ngập nặng đã tình nguyện hỗ trợ các vùng ngập sâu hơn.

Anh Mạc Đan (27 tuổi, sinh sống tại phường Gia Sàng) cho biết: "Mình có bác và anh chị em họ vẫn còn bị cô lập trong điểm ngập. Từ sáng sớm, nhờ thành thạo công nghệ và ở nơi còn sóng điện thoại, mình đã duy trì liên lạc, nhắn tin cho các đoàn cứu hộ, cứu trợ về địa hình, từ đó công tác cứu nạn được diễn ra nhanh hơn. Giờ đây mong ước lớn nhất là tất cả bà con quê mình được bình an qua lần thiên tai này".