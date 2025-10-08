Con gái bật khóc tìm cha mẹ già mất liên lạc giữa tứ bề ngập lụt

(VTC News) -

Video: Trắng đêm cứu hộ người dân Thái Nguyên mắc kẹt trong trận lũ lịch sử

7h ngày 8/10, chị Thu Thủy ra điểm ngập tại đường Lưu Nhân Chú, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên ngóng chờ thông tin của cha mẹ. Cả đêm qua, chị không thể nào chợp mắt vì cơn mưa như trút, nước dâng vào nhà như thác đổ, cùng thông tin mực nước sông Cầu dâng cao vượt mức lịch sử.

Trong nước mắt, chị chia sẻ: "Dù nhà đang ngập nhưng tôi vẫn phải tìm đường, lội qua các con phố ra đây xem tình hình cha mẹ mình như nào. Hai cụ đều hơn 80 tuổi, vẫn bị cô lập trong kia chờ đợi các đoàn cứu trợ tới tiếp tế. Bố tôi bị bệnh tiểu đường, phải uống thuốc đều đặn nhưng trong nhà giờ đã hết sạch. Tôi rất lo sợ vì từ đêm qua đã không nhận được thông tin từ hai cụ nữa. Thức ăn, nước uống có lẽ cũng chẳng còn".

Lúc 3h ngày 8/10, mực nước sông Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) lên 29,9m, vượt trên mức báo động 3 là 2,90m và trên mực lũ lịch sử năm 2024 là 1,09m. Hàng nghìn hộ dân tại loạt phường trung tâm như Nam Cường, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quan Triều... bị ngập sâu. Tình trạng mất điện, mất sóng diễn ra diện rộng, thậm chí nhiều nhà bị cô lập không thể di chuyển hay liên lạc.

Sau cơn mưa lớn đêm 7/10, nhiều vùng tại Thái Nguyên bị ngập nặng, mất liên lạc cần tiếp tế, ứng cứu khẩn cấp.

Nhiều người dân tại tỉnh Thái Nguyên cho biết chưa bao giờ gặp trận lụt nào lớn và có diễn biến nhanh như vậy. Anh Hoàng Minh Tùng (trú tại phường Phan Đình Phùng) chia sẻ vào 21h ngày 7/10, anh ở lại để gia cố cửa hàng và đưa tài sản có giá trị lên cao hơn.

Tuy nhiên, trận lũ đến quá nhanh. Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, tất cả xe máy, máy tính, đồ điện có giá trị dù được kê lên trên cao cũng chịu cảnh ngập nặng. Cửa hàng của anh Tùng nhanh chóng bị ngập đến 1,5m, hết cả nửa tầng 1. Trong cơn bĩ cực, anh đành bỏ lại hết tất cả tài sản mà lội nước ra nhà người quen ở vùng cao hơn.

"Nước dâng rất nhanh. Lúc 21h, nước chỉ tràn vào bằng mắt cá chân. Chỉ 3 tiếng sau, nước dâng lên đến nửa người rồi cao đến cổ. Đến chiếc xe máy, tài sản có giá trị nhất, tôi cũng không có cách nào dắt ra được đành liều mình lội nước ra ngoài để tìm đến nơi cao hơn", anh Tùng kể lại.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều vùng trung tâm tỉnh Thái Nguyên ngập nặng. Người dân phải tự chế tạo thuyền hoặc dùng thang để di chuyển.

Bên cạnh nhiều hộ dân đã kịp thời di dời, vẫn còn không ít gia đình cố bám trụ lại trong vùng ngập. Tại phường Gia Sàng, bà Nguyễn Thị Liên (73 tuổi) cùng chồng là ông Nguyễn Ngọc Viên (78 tuổi) vẫn ở lại căn nhà đã chìm trong nước đến ngang bụng người lớn.

Giải thích quyết định này, bà Liên cho biết: "Chỗ nhà tôi xây cao, nước mới gần đến bụng thôi. Tuy nhiên, con gái của tôi cùng hai cháu nhỏ ở phía trong sâu hơn đã ngập rất nặng, nước dâng lên tới tận mái. Chồng nó thì đang không ở nhà. Từ lúc 21h cắt điện là tôi ngóng tin tức con gái cả đêm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Nay tôi ở lại đây vừa để bảo vệ tài sản, vừa để chờ đoàn cứu hộ đưa vào bên trong với con".

Không giấu nổi nỗi lo cho con gái và hai cháu nhỏ, bà Liên quyết định lội nước vào vùng ngập sâu để tìm đến nhà con. Thế nhưng, càng đi nước càng dâng, có đoạn đã ngập đến tận cằm, buộc bà phải quay trở lại trong tâm trạng rối bời, lòng nóng như lửa đốt.

Bà Liên nói, hơn 60 năm cuộc đời bà chưa từng thấy trận lụt nào kinh hoàng đến thế. So sánh với bão Yagi năm 2024, bà cho biết ngôi nhà ở vị trí cao nên khi đó nước chỉ tràn vào rồi rút nhanh. Tuy nhiên, lần này mực nước dâng quá nhanh và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu rút.

Bà Liên vẫn bám trụ tại nhà chờ lực lượng chức năng tới ứng cứu vợ chồng bà và gia đình con gái.

Sinh hoạt bị đảo lộn, nhiều người không kịp dự trữ, phải dùng thuyền đi mua nước sạch, thực phẩm cho những ngày sau.

Do trời còn mưa và mức lũ đang rất cao, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên dự báo kéo dài trong 3 - 4 ngày tới. Tình cảnh này khiến nhiều người nông dân không khỏi lo lắng.

Ông Hoàng Văn Đương (68 tuổi, trú tại phường Gia Sàng) chia sẻ: "Tôi cùng các gia đình hàng xóm có khoảng 1.000 gốc hoa đào đang trồng chuẩn bị cho đợt Tết Nguyên đán sắp tới. Có nhiều cây sống cực khỏe, to như bắp chân người lớn. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng như này thì có thể mất trắng. Nhưng thôi, còn mạng là còn có thể bắt đầu lại, khắc phục hậu quả cho mùa vụ sau".

Thống kê sơ bộ đến sáng 8/10, Thái Nguyên ghi nhận 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương. Hơn 5.400 ngôi nhà bị cô lập, trong đó 490 nhà đã được di dời.

Từ đêm qua đến trưa 8/10, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh Thái Nguyên huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, dân quân, thanh niên... túc trực liên tục, cùng xuồng máy di dời người và tài sản khỏi vùng nguy hiểm.

Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Thái Nguyên, tính đến sáng 8/10, toàn tỉnh ghi nhận 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương. Hơn 5.400 hộ dân bị cô lập, nhiều khu vực chia cắt, khiến công tác tiếp cận và cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng thiên tai. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận đóng góp cho Quỹ Cứu trợ tỉnh từ ngày 7/10/2025 đến 4/1/2026. Người ủng hộ có thể chuyển khoản vào số tài khoản 8501666699999 tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nam Thái Nguyên, với nội dung: “Ủng hộ nhân dân tỉnh Thái Nguyên bị bão lũ”.