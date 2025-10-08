Thái Nguyên chìm trong biển nước, sinh viên kêu cứu trong đêm

(VTC News) -

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo khiến nhiều khu vực tại Thái Nguyên ngập lụt nghiêm trọng. Các tuyến đường trung tâm và khu dân cư quanh các trường đại học chìm trong biển nước, giao thông tê liệt. Nhiều khu trọ sinh viên bị cô lập, không điện, không đồ ăn, không thức uống.

Bình - sinh viên năm 3 Đại học Y Dược (trường Đại học Thái Nguyên) cùng nhóm bạn 10 người trải qua hơn một ngày bị cô lập giữa biển nước. Ban đầu, khu trọ 3 tầng chỉ ngập khoảng 20 cm, nhưng đến đêm nước dâng nhanh khiến cả nhóm vội vã chuyển lên tầng 2 và xin hàng xóm cho trú tạm.

"Chúng em chỉ kịp cứu người và mang theo vài món đồ điện tử quan trọng như laptop, điện thoại. Còn lại chúng em xác định là mất hết rồi - từ quần áo, vật dụng cá nhân đến đồ nấu ăn đều trôi theo nước”, Bình nói.

Khu vực ngoài nhà trọ của Như Quỳnh. (Ảnh: NVCC)

Mưa lớn kéo dài, khu trọ của Bình mất điện, mất sóng, việc liên lạc với lực lượng cứu hộ hoàn toàn bị gián đoạn. Nhóm sinh viên phải chờ đợi trong phòng trọ ngập nước, không thể liên hệ ra bên ngoài để nhờ giúp đỡ. “Điện thoại của các bạn đều hết pin, máy của em còn chút pin để gọi cứu hộ, nhưng gọi suốt từ đêm qua đến giờ vẫn không được", Bình nói.

Như Quỳnh - sinh viên năm 4 Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) cho biết khu trọ bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao, các tuyến đường xung quanh đều bị chia cắt. Không lường trước được tình huống, Như Quỳnh không kịp chuẩn bị lương thực hay nước uống tích trữ.

"Tất cả lối ra vào đều bị ngập sâu, nên em không thể di chuyển. Không nghĩ nước lại lên nhanh đến thế nên em không mua sẵn đồ ăn. Giờ cả thành phố mất điện hơn một ngày, điện thoại cũng gần hết pin, em không thể liên lạc về nhà nhờ giúp", Quỳnh nói.

Những trận mưa kéo dài từ đêm 6/10 khiến nhiều người rơi vào cảnh cô lập giữa biển nước. Lực lượng cứu hộ được huy động khẩn cấp, hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên tình trạng mất điện diện rộng và mạng yếu khiến việc liên lạc, kêu gọi cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Chị Thu Hà (Quảng Ninh) nói gần nửa ngày không thể liên lạc với con gái đang theo học tại Thái Nguyên. Trước đó, con chị chỉ kịp nhắn tin thông báo đã chạy lũ an toàn.Nghe tin khu trọ của con gái bị ngập hết tầng 2, mất điện, không còn đồ ăn, khiến chị và gia đình không ngủ được vì lo lắng. Con chị là sinh viên năm thứ nhất, mới xa nhà được hai tháng.

Nước tràn vào khu trọ của con chị Thu Hà vào ngày hôm qua. (Ảnh: NVCC)

Công an tỉnh Thái Nguyên huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến khu vực an toàn. Song song với đó, trên mạng xã hội, người dân cũng chia sẻ rộng rãi hàng chục số điện thoại liên hệ khẩn cấp của các lực lượng, cá nhân trong đội cứu hộ, cứu nạn tại các xã, phường, luôn túc trực sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào.

Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Thái Nguyên, tính đến sáng 8/10, toàn tỉnh ghi nhận 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương. Hơn 5.400 hộ dân bị cô lập, nhiều khu vực chia cắt, khiến công tác tiếp cận và cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng thiên tai. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận đóng góp cho Quỹ Cứu trợ tỉnh từ ngày 7/10/2025 đến 4/1/2026. Người ủng hộ có thể chuyển khoản vào số tài khoản 8501666699999 tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nam Thái Nguyên, với nội dung: “Ủng hộ nhân dân tỉnh Thái Nguyên bị bão lũ”.