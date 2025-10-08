Hàng trăm thuyền, xuồng cùng nhân lực tập trung cứu trợ vùng lũ ở Thái Nguyên

Do ảnh hưởng của bão số 11, tỉnh Thái Nguyên xuất hiện mưa lớn đến rất lớn trên diện rộng, gây ngập lụt tại nhiều khu vực. Nước sông Cầu dâng cao gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Nhiều khu vực bị mất điện trên diện rộng, người dân rơi vào cảnh cô lập khi không có điện, mất sóng điện thoại và thiếu lương thực dự trữ.
Nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người già neo đơn, phụ nữ và trẻ em, đang cần được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.
Trong lúc tỉnh Thái Nguyên đang oằn mình chống chọi mưa lũ, hàng trăm đoàn cứu trợ và thuyền cứu hộ từ khắp mọi miền đất nước đang khẩn trương hướng về vùng tâm lũ, mang theo sự sẻ chia và hy vọng cho bà con nơi đây.
Nhu yếu phẩm, đồ cứu trợ... nhanh chóng được vận chuyển về các khu vực bị thiệt hại nặng nề.
Trên khắp các trang mạng xã hội, thông tin liên hệ của các đội nhóm cứu trợ, cứu nạn được chia sẻ rộng rãi.
Những chiếc thuyền cứu hộ sẵn sàng, đầy ắp mỳ gói, sữa và những lương thực khác để gửi đến bà con vùng lũ.
Những chiếc ca nô, xuồng máy từ các tỉnh lân cận nối nhau hướng về Thái Nguyên, mang theo áo phao và nhu yếu phẩm cứu trợ cho bà con vùng lũ.
Một thành viên đội cứu nạn cho biết, anh đã làm việc liên tục gần 18 tiếng từ đêm qua đến nay. Dù cơ thể mệt mỏi, anh vẫn tiếp tục cùng đồng đội hỗ trợ người dân đang chờ cứu giúp.
Các đội đò, thuyền cùng người lái giàu kinh nghiệm sẵn sàng tham gia vận chuyển, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ di dời, và tiếp tế hàng hóa, đảm bảo an toàn cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa bão.
Hiện hơn 50 đội cứu hộ tình nguyện đang túc trực, hoạt động liên tục tại các điểm ngập nặng ở Thái Nguyên để hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
Nhiều đơn vị cũng chung tay cứu hộ, trong đó Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Chùa Hương (Hà Nội) đã huy động hàng trăm đò, thuyền và người có kinh nghiệm tham gia vận chuyển, tiếp tế cho vùng lũ.
Thống kê sơ bộ đến sáng 8/10, Thái Nguyên ghi nhận 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương, hơn 5.400 ngôi nhà bị cô lập, trong đó 490 nhà đã được di dời.
Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn và ngập lụt diện rộng có thể kéo dài 3-4 ngày tới, khiến công tác cứu hộ càng thêm cấp bách.
