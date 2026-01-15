Đột kích sào huyệt lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia, bắt giữ 205 người

(VTC News) -

Rạng sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức di lý 74 người có liên quan trong tổng số 205 người bị bắt giữ trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để phục vụ công tác đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác lập chuyên án trinh sát nhằm đấu tranh với tổ chức tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đường dây này gây thiệt hại cho hàng nghìn người dân tại tỉnh Tuyên Quang cũng như nhiều địa phương trên cả nước, có yếu tố xuyên quốc gia khi lợi dụng địa bàn Campuchia làm nơi tổ chức hoạt động phạm tội.

Ổ nhóm lừa đảo bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Campuchia. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm người tham gia trong đường dây lừa đảo sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để tiếp cận bị hại.

Trong đó, phổ biến là việc giả danh cán bộ công an gọi điện hướng dẫn cài đặt các ứng dụng liên quan đến “hộ khẩu điện tử”; mạo danh nhân viên điện lực, nhân viên cơ quan thuế gửi các đường link có chứa mã độc.

Khi người dân truy cập các đường link này, những người tham gia trong đường dây sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, từ đó xâm nhập các ứng dụng ngân hàng và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bị hại.

Nhóm tội phạm lừa đảo tại Campuchia. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Ngày 12/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tây Ninh thành lập tổ công tác xuất cảnh sang Vương quốc Campuchia.

Dưới sự phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm tại các đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan và Tam Thái Tử thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 205 công dân Việt Nam đang hoạt động tại các “công ty lừa đảo trực tuyến” do người Trung Quốc cầm đầu.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tạm giữ 10 máy tính tích hợp cùng 25 điện thoại di động là phương tiện phục vụ hành vi vi phạm pháp luật của những người có liên quan.

Các nghi phạm bị bắt giữ tại Campuchia. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Đây được đánh giá là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Tuyên Quang trong những ngày đầu năm 2026, khi triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, gây thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an trong việc truy quét, đấu tranh với tội phạm lừa đảo lợi dụng không gian mạng, nhất là các nhóm người hoạt động từ nước ngoài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang mở rộng vụ án, xác minh, phân loại vai trò của những người có liên quan còn lại để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.