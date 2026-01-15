Bắt 4 kẻ trong đường dây lừa đảo trốn thi hành án

(VTC News) -

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào) vào tháng 8/2024, lực lượng chức năng bắt giữ 155 người liên quan. Trong số này, Lò Văn Thoang (SN 2005); Lò Phương Kỳ (SN 2001) cùng trú bản Huổi Lốt (xã Mường Mủn, tỉnh Điện Biên); Lý Văn Thành (SN1996, trú thôn Pác Khiếc, xã Hoa Thám, tỉnh Lạng Sơn) và Mùi Văn Tuyên (SN 2004, trú bản Châu Phong, xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) là những người tham gia trực tiếp vào hoạt động của đường dây lừa đảo, giữ vai trò thực hành trong các kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cả 4 đều bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi vụ án được điều tra, truy tố và Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành các quyết định bắt bị cáo để tạm giam phục vụ công tác xét xử, nhưng 4 bị cáo trên cố tình không chấp hành, rời khỏi nơi cư trú, tìm cách lẩn trốn.

4 bị cáo bị bắt giữ sau khi cố tình không chấp hành các quyết định của cơ quan chức năng, rời khỏi nơi cư trú, tìm cách lẩn trốn. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Lợi dụng việc bản thân là người dân tộc thiểu số, sinh sống tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn ở các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, các bị cáo cho rằng việc truy tìm, bắt giữ sẽ gặp nhiều trở ngại nên cố tình né tránh việc chấp hành các quyết định của Tòa án. Có kẻ còn rời khỏi địa phương trong thời gian dài, không để lại thông tin cư trú cụ thể; có kẻ quay về các bản làng heo hút, hạn chế tiếp xúc, cắt đứt liên lạc, gây khó khăn cho công tác xác minh.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Hà Tĩnh xác lập kế hoạch truy tìm các bị cáo trốn thi hành án. 04 tổ công tác được thành lập, huy động hơn 30 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Trong hơn 10 ngày, các tổ công tác kiên trì bám địa bàn tại các tỉnh Điện Biên, Lạng Sơn và Sơn La và nhanh chóng phối hợp, xác định chính xác nơi lẩn trốn của từng bị cáo tại các địa bàn khác nhau. Quá trình bắt giữ sau đó được tổ chức chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và các đối tượng liên quan; không để xảy ra tình huống phức tạp, hạn chế tối đa việc phải ban hành quyết định truy nã.