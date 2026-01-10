Bắt kẻ lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của bạn gái

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Ngọc Tường Duy (SN 1984, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Võ Ngọc Tường Duy. (Ảnh: C.A)

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của bà N.T.H. (SN 1990, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) về việc bị Võ Ngọc Tường Duy lợi dụng quan hệ tình cảm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy xét, làm rõ hành vi của đối tượng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 9/2019, trong thời gian làm việc tại Trung tâm thương mại Vincom Đà Nẵng, bà N.T.H. quen biết Võ Ngọc Tường Duy, khi đó giữ chức Trưởng bộ phận An ninh tại Vincom Đà Nẵng.

Sau thời gian tìm hiểu, hai bên nảy sinh quan hệ tình cảm. Đến tháng 6/2020, Duy được điều chuyển công tác về Vincom Hùng Vương (TP Cần Thơ) và tiếp tục duy trì mối quan hệ với bà H.

Lợi dụng tình cảm và sự tin tưởng của bị hại, Võ Ngọc Tường Duy đã đưa ra thông tin gian dối về việc góp vốn đầu tư mua đất tại khu vực Cần Thơ và Tây Ninh nhằm kinh doanh, xây dựng tương lai lâu dài.

Tin lời đối tượng, từ ngày 11/8/2020 đến 16/11/2020, bà N.T.H. đã thực hiện 8 lần chuyển khoản cho Võ Ngọc Tường Duy với tổng số tiền 1.997.300.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Duy không thực hiện việc đầu tư như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và phục vụ mục đích cá nhân.

Tại cơ quan công an, Võ Ngọc Tường Duy đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.