13 hãng xe hàng đầu quy tụ tại Vietnam Mobility Show 2025

(VTC News) -

Tâm điểm của Triển lãm là khu vực Car Expo - không gian trưng bày các mẫu xe mới và được thị trường Việt Nam quan tâm trong năm 2025, với sự tham gia của 13 thương hiệu: VinFast, Subaru, Mitsubishi, Dongfeng, Skoda, Honda, Suzuki, Lynk & Co, Geely, Volkswagen, Omoda, Hyundai và Ford.

Triển lãm mở màn với phần diễu hành của các hãng xe tham gia. (Ảnh: Hùng Cường)

Hai thương hiệu xe máy là Honda và VinFast. Đây cũng là hai hãng mang tới danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm cả ô tô và xe máy điện.

VinFast là thương hiệu có số lượng xe trưng bày lớn nhất triển lãm, giới thiệu toàn bộ dải ô tô đang phân phối hiện nay, cùng các mẫu xe máy điện tiêu biểu.

VinFast mang tới toàn bộ dải sản phẩm. Người tham quan có thể trải nghiệm và nhận tư vấn thông tin các mẫu xe điện hàng đầu hiện nay. (Ảnh: Hùng Cường)

Điểm đặc trưng của Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam là không gian mở khi được tổ chức ngoài trời. Điều này giúp các thương hiệu xe và khách hàng kết nối dễ dàng cùng nhiều hoạt động đa dạng diễn ra.

Omoda mang tới mẫu xe CUV mới nhất C7 với phiên bản Hybrid theo xu hướng xanh, cùng với hoạt động trải nghiệm cùng chó robot ngay tại không gian triển lãm. (Ảnh: Hùng Cường)

Các mẫu xe mới nhất được trưng bày thu hút sự quan tâm của khách tham quan. (Ảnh: Hùng Cường)

Năm nay, triển lãm ô tô Việt Nam không diễn ra. Do vậy, Vietnam Mobility Show 2025 được đánh giá là một trong những triển lãm lớn nhất về phương tiện được tổ chức. Đây cũng là cơ hội để các hãng xe giới thiệu về những sản phẩm mới của mình.

Ông Đàm Đình Thông, Tổng Giám Đốc Skoda Việt Nam, chia sẻ về các mẫu xe mới nhất của hãng xe CH Séc đang nhập khẩu và lắp ráp trong nước mang tới cho người tham gia trải nghiệm tại triển lãm. (Ảnh: Hùng Cường)

Ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tasco Auto, chia sẻ tại triển lãm về hệ sinh thái từ phân phối, bảo hiểm và dịch vụ cứu hộ VETC vừa mới ra mắt cùng ngày. (Ảnh: Hùng Cường)

Xu hướng xanh thể hiện rõ khi đa phần các gian trưng bày đều có những mẫu xe điện hoặc xe hybrid xuất hiện. Người tham quan có thể trải nghiệm những công nghệ mới nhất trên các phương tiện này.

Ford mang tới dải sản phẩm đa dạng, trong đó có mẫu xe điện thể thao Mustang Mach-E mở bán từ tháng 10. Hyundai cũng trưng bày xe điện Ioniq và Santa Fe bản hybrid vừa ra mắt. (Ảnh: Hùng Cường)

Phát biểu tại triển lãm, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho rằng, Việt Nam cần phát triển giao thông theo hướng bền vững. Đây đã trở thành định hướng chủ đạo trong chiến lược phát triển dài hạn của nhiều quốc gia. Việt Nam không nằm ngoài xu hướng này.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương. (Ảnh: Hùng Cường)

"Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc xe điện", ông Bùi Hoàng Phương cho biết. "Bên cạnh đó là bổ sung, điều chỉnh và cập nhật hệ thống đo lường, chất lượng để phù hợp với xu hướng điện hóa phương tiện, trong đó đưa thiết bị đo điện năng sử dụng cho sạc pin xe điện vào diện quản lý Nhà nước".

Vietnam Mobility Show 2025 dự kiến sẽ đón 50.000 lượt khách trải nghiệm trong các ngày 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.