Car Awards 2025: Honda HR-V lên ngôi, xe điện hóa tạo dấu ấn mạnh mẽ

(VTC News) -

Toàn cảnh Car Awards 2025: Cuộc đua nghẹt thở và những cái tên tạo bất ngờ. (Video: Mạnh Hùng - Hùng Cường)

Sau gần 4 tháng đánh giá với hàng trăm nghìn kilomet trải nghiệm thực tế, hội đồng chuyên gia đã lựa chọn Honda HR-V cho danh hiệu cao nhất - Ôtô của năm tại Car Awards 2025.

Trong một năm đặc biệt sôi động với hơn 50 mẫu xe mới và nâng cấp, chiến thắng của HR-V được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, trang bị, khả năng vận hành và công nghệ hybrid.

Honda HR-V giành chiến thắng nghẹt thở với danh hiệu Ôtô của năm tại Car Awards 2025. (Ảnh: Hùng Cường)

Cuộc đua đến ngôi vị cao nhất diễn ra căng thẳng đến những điểm số cuối cùng. Honda HR-V giành 21 điểm, chỉ hơn VinFast Limo Green đúng một điểm. Chiến thắng này giúp Honda trở thành thương hiệu giàu thành tích nhất tại Car Awards sau 5 mùa giải.

"Đây là động lực để Honda kiên định với mục tiêu điện hóa, đem đến những giải pháp di chuyển bền vững tại thị trường Việt Nam", đại diện Honda Việt Nam chia sẻ khi nhận giải thưởng.

Giải thưởng của từng phân khúc cũng là cuộc đua khốc liệt. Tổng điểm xếp hạng được kết hợp từ bình chọn của người dùng và đánh giá của ban giám khảo.

Ở nhóm xe gầm thấp cỡ B, Skoda Slavia tạo dấu ấn ngay lần đầu tham dự khi giành giải Ôtô của năm phân khúc sedan cỡ B. Mẫu xe châu Âu được đánh giá cao nhờ thiết kế thực dụng, khả năng vận hành ổn định và mức giá dễ tiếp cận.

Skoda Slavia giành giải thưởng ngay lần đầu tham dự giải. (Ảnh: Hùng Cường)

Honda HR-V chiến thắng ở phân khúc CUV cỡ B, vượt qua các đối thủ như Peugeot 2008, Mazda CX-3,...

Tại phân khúc CUV cỡ C, Subaru Forester đạt số điểm cao nhất từ hội đồng giám khảo, nhờ những nâng cấp toàn diện về thiết kế, động cơ 2.5L mạnh mẽ và độ hoàn thiện mang dấu ấn “Made in Japan”.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, bà Lê Thanh Hải - Tổng Giám đốc MIV (Subaru Việt Nam), cho biết "rất hạnh phúc nhưng không bất ngờ".

Subaru Forester chiến thắng giải thưởng tại phân khúc xe gầm cao cỡ C. (Ảnh: Hùng Cường)

Bà Hải khẳng định mẫu xe Forester mới thực sự xứng đáng trong phân khúc khi phiên bản thứ 6 tiếp tục nâng cấp về động cơ hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu, khung gầm cứng vững, giảm độ ồn, tính năng lái vượt địa hình cùng công nghệ an toàn Eyesight làm nên tên tuổi.

Subaru Forester phiên bản mới được giới thiệu tại Nhật Bản vào tháng 4. Đầu tháng 12, mẫu xe này vượt qua hai đối thủ nặng ký là Honda Prelude và Toyota Crown Estate để giành giải thưởng danh giá "Xe của năm" tại Nhật Bản lần thứ 46.

Ở nhóm MPV phổ thông, VinFast Limo Green được xướng tên. Dù không giành giải cao nhất toàn chương trình, mẫu MPV thuần điện vẫn nổi bật nhờ tính thực dụng và chi phí vận hành thấp.

VinFast đã bàn giao 16.146 xe Limo Green, trở thành hiện tượng doanh số chỉ sau 4 tháng mở bán. (Ảnh: Hùng Cường)

Phân khúc CUV/SUV cỡ D ghi nhận chiến thắng của Lynk & Co 08, mẫu xe gây bất ngờ với khả năng vận hành, an toàn và cảm giác lái.

Trong nhóm xe sang, Volvo S90 được vinh danh ở phân khúc sedan hạng sang cỡ trung. Porsche tiếp tục khẳng định vị thế khi giành hai giải thưởng lớn: Macan EV chiến thắng ở phân khúc SUV hạng sang, còn Porsche 911 áp đảo tại phân khúc xe thể thao với cách biệt điểm số lớn nhất mùa giải.

Volvo S90 chiến thắng phân khúc sedan hạng sang cỡ trung. (Ảnh: Hùng Cường)

Dấu ấn mới tại Car Awards 2025 là giải thưởng "Công nghệ điện hóa của năm" được trao cho hệ thống EM-P Super Hybrid của Lynk & Co.

Trên mẫu Lynk & Co 08, công nghệ này cho phép vận hành linh hoạt giữa thuần điện và hybrid, tối ưu cả hiệu suất lẫn khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Ông Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc kinh doanh của Lynk & Co Việt Nam, cho biết: "Trong những năm tới, Lynk & Co sẽ mang về thêm những mẫu xe năng lượng mới, xe PHEV (hybrid sạc ngoài) với công nghệ hiện đại cùng nhiều xe thuần điện".

Hệ thống EM-P Super Hybrid của Lynk & Co nhận giải thưởng "Công nghệ điện hóa của năm". (Ảnh: Hùng Cường)

Với xu hướng xe xanh nổi bật trong năm qua, ông Phạm Đức Huy - Trưởng ban tổ chức Car Awards 2025 - cho biết giải thưởng không chỉ giúp người dùng hiểu rõ hơn về các công nghệ điện hóa hiện nay, mà còn tôn vinh những giải pháp tiêu biểu có khả năng khắc phục các hạn chế vốn có.

Car Awards 2025 cho thấy bức tranh rõ nét về xu hướng thị trường: Đa dạng lựa chọn, điện hóa lên ngôi và người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi cao hơn về trải nghiệm sau tay lái.