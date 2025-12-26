Dàn xe điện VinFast 'chiếm sóng' tại Triển lãm Vietnam Mobility Show 2025

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Triển lãm Phương tiện di chuyển – Vietnam Mobility Show 2025 diễn ra từ ngày 26 - 28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), VinFast chính thức giới thiệu không gian trưng bày và trải nghiệm hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện, với quy mô lớn nhất triển lãm.

Gian hàng VinFast rộng 600m², đặt tại vị trí trung tâm, được thiết kế theo phong cách hiện đại, đậm chất công nghệ với hệ thống màn hình cỡ lớn và cột LED biểu tượng, tạo điểm nhấn thị giác và dẫn dắt khách tham quan tiếp cận các giải pháp di chuyển thông minh.

Mẫu Lạc Hồng 900 LX là tâm điểm được nhiều người tham quan nhắc đến. (Ảnh: Vinfast)

Tâm điểm của khu trưng bày là mẫu xe siêu sang Lạc Hồng 900 LX, được xem như biểu tượng cho năng lực chế tạo và khát vọng vươn tầm của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Mẫu xe này hiện được sử dụng trong công tác đón tiếp các nguyên thủ quốc tế tại Việt Nam.

Bên cạnh Lạc Hồng 900 LX, VinFast mang tới dải sản phẩm ô tô điện quen thuộc gồm VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 và Limo Green.

Đáng chú ý, Vietnam Mobility Show 2025 cũng là lần đầu tiên hai mẫu xe hoàn toàn mới Minio Green và EC Van phiên bản thương mại được giới thiệu chính thức.

Xe điện mới VinFast Minio Green thu hút được mối quan tâm của nhiều khách hàng. (Ảnh: Vinfast)

Với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp môi trường đô thị, các mẫu xe này hướng tới mục tiêu thúc đẩy di chuyển và vận tải hàng hóa theo hướng xanh và bền vững.

Xe tải điện VinFast EC Van được ưa thích vì tính tiện dụng và chạy điện. (Ảnh: Vinfast)

Ngoài ra, VinFast còn trưng bày xe buýt điện cỡ nhỏ phục vụ vận chuyển hành khách và học sinh, cùng 12 mẫu xe máy điện thuộc nhiều phân khúc, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Dàn xe máy điện được VinFast trưng bày. (Ảnh: Vinfast)

Khách tham quan có thể trực tiếp lái thử các dòng xe, tìm hiểu giải pháp sạc và đổi pin của V-Green, đồng thời tham gia các hoạt động tương tác tại gian hàng. Trong thời gian diễn ra triển lãm, khách hàng đặt cọc mua xe còn được hưởng ưu đãi với voucher giảm giá lên tới 20 triệu đồng.

Theo đại diện VinFast, việc mang trọn vẹn hệ sinh thái giao thông xanh đến Vietnam Mobility Show 2025 thể hiện định hướng phát triển bền vững và cam kết thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông tại Việt Nam.