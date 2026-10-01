Nhiều nhà dân 'lọt thỏm' khi Quốc lộ 13 nâng cao cả mét

Quốc lộ 13 được nâng nền để mở rộng, nhiều nhà dân hai bên bỗng 'lọt thỏm', thấp hơn mặt đường cả mét, khiến việc đi lại, kinh doanh gặp khó khăn.
Các hố ga, cống thoát nước mới được xây dựng ở độ cao lớn hơn nền của một số căn nhà hiện hữu, có nơi cao hơn cả mét.
Quốc lộ 13 đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến nút giao Lê Hồng Phong dài khoảng 13km, được đầu tư mở rộng từ 6 lên 8 làn xe. Dự án do Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC (thuộc Tập đoàn Becamex) làm chủ đầu tư, khởi công từ năm 2022, tổng vốn gần 1.400 tỷ đồng theo hình thức BOT.
Theo Tập đoàn Becamex, việc nâng nền Quốc lộ 13 là giải pháp kỹ thuật nhằm khắc phục tình trạng ngập, lún cục bộ và bảo đảm an toàn giao thông.
Kết quả khảo sát cho thấy có thời điểm mực nước sông Sài Gòn cao hơn mặt đường đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến trạm thu phí Lái Thiêu trung bình khoảng 0,6m. Phương án thiết kế đã được tính toán theo hướng hạn chế tối đa mức nâng nền nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu thoát nước và kỹ thuật.
Becamex thừa nhận việc nâng nền làm thay đổi cao độ tại một số vị trí tiếp giáp nhà dân, ảnh hưởng lối ra vào. Doanh nghiệp đang đã làm việc trực tiếp với các hộ bị ảnh hưởng, phối hợp chính quyền địa phương để đưa ra giải pháp kỹ thuật và phương án hỗ trợ phù hợp từng trường hợp, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân.
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