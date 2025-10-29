Nhiều ngân hàng có lợi nhuận hơn 10.000 tỷ đồng sau 3 quý

Tính đến chiều 29/10 có 18 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025. Trong đó có một số ngân hàng có lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt hơn 10.000 tỷ đồng.
Ngân hàng Techcombank đang tạm thời dẫn đầu với lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt gần 8.300 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế đạt gần 23.400 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đứng ở vị trí thứ 2 là Ngân hàng MB với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 23.100 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng tiếp theo có lợi nhuận "khủng" đó chính là Ngân hàng VPBank với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt gần 20.400 tỷ đồng, tăng đến 47% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hai ngân hàng tiếp theo có lợi nhuận trước thuế hơn 10.000 tỷ đồng là ACB và SHB. Ngân hàng ACB có lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng SHB có lợi nhuận lũy kế 9 tháng đạt hơn 12.200 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xếp ngay bên dưới là các ngân hàng như LPBank, VIB, SeaBank với lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 6.700 – 9.600 tỷ đồng.
Đáng chú ý trên bảng xếp hạng là sự vươn lên mạnh mẽ của một ngân hàng trung bình đó là ABBank. Ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 872% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng gần 9 lần là con số ấn tượng trong báo cáo tài chính quý III năm nay của ngành ngân hàng.
Ở nhóm cuối bảng, các ngân hàng có lợi nhuận lũy kế 9 tháng dưới 1.000 tỷ đồng gồm PGBank, BVBank, SaigonBank và BaoViet Bank. Trong đó, BaoViet Bank ghi nhận lợi nhuận lũy kế thấp nhất, chỉ 59 tỷ đồng, song vẫn tăng 81% so với cùng kỳ năm trước.
