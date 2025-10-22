Techcombank lập kỷ lục lợi nhuận quý 3, tiếp đà tăng trưởng bền vững

(VTC News) -

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 và 9 tháng đầu năm với nhiều chỉ số lập kỷ lục, cho thấy đà tăng trưởng hiệu quả và bền vững của chiến lược chuyển đổi toàn diện. Theo công bố, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Techcombank đạt 23,4 nghìn tỷ và quý 3 đạt 8,3 nghìn tỷ đồng tăng 14,4% so với cùng kỳ, là mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước tới nay của ngân hàng.

Lợi nhuận quý cao nhất lịch sử

Lợi nhuận trước thuế qua các Quý của Techcombank.

Trong quý 3/2025, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 8.3 ngàn tỷ đồng, tăng 14.4% so với cùng kỳ, đánh dấu mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước tới nay. Lũy kế 9 tháng, Ngân hàng đạt 23.4 ngàn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 38.6 nghìn tỷ đồng, tăng 3.1% so với cùng kỳ, trong đó riêng quý 3 tăng 21.2% nhờ tăng trưởng mạnh ở cả thu nhập lãi, phí dịch vụ và kinh doanh ngoại hối.

Theo Tổng Giám đốc Techcombank, ông Jens Lottner, kết quả tích cực này được thúc đẩy bởi nhu cầu tín dụng mạnh mẽ, cùng với chiến lược ‘lấy khách hàng làm trọng tâm’ và đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

“Sự kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Chứng khoán Kỹ thương (HOSE: TCX) với lượng đăng ký mua vượt mức chào bán là một cột mốc lịch sử đối với Techcombank và thị trường vốn Việt Nam. Điều này thể hiện niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng và khả năng khai mở những cơ hội tăng trưởng mới, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn.

Hệ sinh thái của Techcombank tiếp tục được củng cố với việc ra mắt chính thức Techcom Life vào tháng 9, mở đường cho việc ra mắt các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới, đáp ứng nhu cầu bảo vệ của khách hàng.

Thành công của chiến lược chuyển đổi và vị thế hệ sinh thái tài chính hàng đầu tại Việt Nam đã được tạp chí The Asian Banker ghi nhận, vinh danh Techcombank là Ngân hàng quản trị tốt nhất Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025”, Tổng Giám đốc Jens Lottner nhấn mạnh.

Tín dụng tăng mạnh cùngchất lượng tài sản trong nhóm dẫn đầu

Tổng tài sản của Techcombank tại ngày 30/9/2025 đạt 1.13 triệu tỷ đồng. Xét riêng Ngân hàng, tín dụng tăng trưởng ổn định ở mức 16.8% so với đầu năm. Trên cơ sở hợp nhất, nhu cầu tín dụng mạnh mẽ đến từ cả tệp khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Trong đó, tín dụng cá nhân tăng 20.2% từ đầu năm và tăng 29.3% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt cho vay ký quỹ tăng 61% phù hợp với diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam và cho vay mua nhà tăng 14.4%. Cho vay tín chấp ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội ở mức 180% so với đầu năm và tăng đến 450% so với cùng kỳ năm trước, khi Ngân hàng hướng đến các sản phẩm mang lại lợi suất cao hơn.

Tín dụng doanh nghiệp tăng 16.2%, so với đầu năm và 17.2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 463 nghìn tỷ đồng, động lực chính đến từ chiến lược đa dạng hóa danh mục tín dụng trên nhiều lĩnh vực như Tiện ích và Viễn thông, lĩnh vực FMCG, Bán lẻ, và Logistics.

Với động lực tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm đạt 27.4 nghìn tỷ đồng (tăng 1.7% so với cùng kỳ). Biên lãi thuần (NIM) theo quý ổn định ở mức 3.8% nhờ chi phí vốn cải thiện.

Ngoài nguồn thu cốt lõi từ tín dụng, thu nhập từ dịch vụ trong 9 tháng đầu năm của Ngân hàng đạt 8.4 nghìn tỷ đồng (tăng 1.3% so với cùng kỳ), đưa tỷ lệ Thu nhập từ phí/Tổng thu nhập hoạt động cao nhất hệ thống, với nhiều mảng ghi nhận kết quả tích cực, đặc biệt là phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) tăng 32.8% so với cùng kỳ và thu phí bảo hiểm tăng 34.8%.

Chi phí hoạt động tăng 9.2% lên 11.6 nghìn tỷ đồng, song tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) vẫn được duy trì ở mức 30.1%.

Chi phí dự phòng giảm 9.1% so với cùng kỳ còn 3.6 nghìn tỷ đồng, phản ánh chất lượng tài sản của các khoản vay mua nhà và thẻ tín dụng được cải thiện đáng kể, giúp tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm từ 1.32% xuống còn 1.23% vào cuối quý 3/2025. Trong đó tỷ lệ NPL trước CIC giảm còn 0.96%, so với 1.05% cuối quý 2/2025. Tính cả trái phiếu và cho vay, tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 1.18% so với 1.23% cuối quý trước. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLC) đạt 119.1%.

CASA và nền tảng vốn dẫn đầu

Khép lại 9 tháng đầu năm, Techcombank tự hào được phục vụ khoảng 17 triệu khách hàng, tăng gần 1.7 triệu khách hàng mới từ đầu năm. Trong đó, 62.4% khách hàng cá nhân được thu hút qua nền tảng số, 30.1% từ mạng lưới chi nhánh và 7.5% từ các đối tác trong hệ sinh thái.

Số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh ngân hàng điện tử trong quý 3/2025 đạt 1.1 tỷ lượt giao dịch, tăng 24.9% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với tổng giá trị giao dịch đạt 2.9 triệu tỷ đồng, tăng 7.9% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng số lượng giao dịch đạt 2.9 tỷ, tăng 26.9% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng giá trị giao dịch lên 8.9 triệu tỷ đồng, tăng 9.0% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, Techcombank tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng số 1 về thị phần giao dịch chiều đi (17.3%) và giao dịch chiều nhận (15.8%) trong 9 tháng đầu năm 2025.

Đến cuối quý 3/2025, tổng tiền gửi khách hàng tăng 24.1% so với cùng kỳ và tăng 13.1% so với đầu năm, đạt 638.5 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của Techcombank đạt 42.5%, tiếp tục dẫn đầu toàn ngành, với số dư kỷ lục 272 nghìn tỷ đồng, tăng 12.1% so với quý trước.

Số dư CASA của phân khúc khách hàng cá nhân bao gồm số dư Sinh lời tự động tăng 29.5% so với cùng kỳ, trong khi CASA từ khách hàng doanh nghiệp cũng tăng 46%. Kết quả này được thúc đẩy bởi các giá trị vượt trội dành cho khách hàng như Techcombank Sinh lời tự động 2.0, giải pháp cho hộ kinh doanh và dịch vụ thanh toán toàn diện.

Nhờ vị thế nguồn vốn duy trì vững mạnh, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) ở mức 81.2% tính đến 30/9/2025. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm còn 24.1% so với 26.4% cuối quý trước.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II cải thiện lên 15.8% nhờ nguồn vốn tăng thêm từ đợt IPO của công ty con CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCX), phản ánh nền tảng vốn và chất lượng tài sản vững chắc của Techcombank.

Techcombank sẽ chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương hơn 7,000 tỷ đồng, ngày thanh toán dự kiến 22/10/2025. Trước đó, S&P Global Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm của Techcombank lên “BB”, ghi nhận vị thế dẫn đầu của ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam và đánh giá cao năng lực vốn cùng hiệu quả sinh lời vượt trội.