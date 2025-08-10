Lợi nhuận của các ngân hàng ra sao trong 6 tháng đầu năm 2025?

(VTC News) -

Một trong những ngân hàng có mức lợi nhuận tốt nhất trong 6 tháng đầu năm là VietinBank. Trong quý vừa qua, VietinBank bứt tốc mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế tăng 79% lên mức 12.097 tỷ đồng.

Quy mô tổng tài sản của VietinBank đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm; cho vay khách hàng đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 10,3% so với đầu năm.

Thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm tăng 3% so với cùng kỳ năm trước do VietinBank đã tích cực tăng trưởng quy mô dư nợ và nguồn vốn tích cực. Lãi thuần từ hoạt động khác 6 tháng đầu năm 2025 tăng 124% so với cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh hiệu quả tích cực trong công tác xử lý, thu hồi nợ và quản trị rủi ro của ngân hàng.

Tại Vietcombank, dù lợi nhuận tăng trưởng tích cực 9% lên 11.034 tỷ đồng, ngân hàng này vẫn bị VietinBank vượt qua trong quý vừa qua. Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế 6 tháng của Vietcombank vẫn cao hơn 3.000 tỷ đồng so với VietinBank và giữ vững vị trí đứng đầu về lãi bán niên trong hệ thống ngân hàng.

Tổng tài sản của Vietcombank ước đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với cuối năm 2024.

Lợi nhuận của các ngân hàng ra sao 6 tháng đầu năm 2025?

Giữ vị trí thứ ba là ngân hàng BIDV. Theo đó, ngân hàng ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế 8.625 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ 2024.

Ngân hàng TMCP Quân đội cũng có mức lợi nhuận tốt trong nửa đầu năm 2025. Theo kết quả báo cáo tài chính Quý II, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 7.503 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt gần 15.900 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Tăng trưởng lợi nhuận trong nửa đầu năm của MB đến từ nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm cả nguồn thu từ lãi và ngoài lãi. Ngoại trừ mảng mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận sụt giảm hơn 70% với lãi thuần đạt hơn 415 tỷ đồng, các mảng hoạt động khác đều tăng trưởng mạnh mẽ.

Nằm trong khối Ngân hàng thương mại, Techcombank vừa ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.899 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ở mức 6.348 tỷ đồng, tăng 1,2% và là mức cao nhất của nhà băng này.

Ngoài Techcombank, nhiều ngân hàng thương mại cũng có mức lợi nhuận tốt như: VPBank (6.215 tỷ đồng), ACB (6.093 tỷ đồng), HDBank (4.713 tỷ đồng), SHB (4.543 tỷ đồng) và Sacombank (3.657 tỷ đồng).

Trong quý II/2025, có 19/27 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng dương với 13 nhà băng tăng trên 10%.

Dự đoán về lợi nhuận cả năm 2025 của các ngân hàng, Công ty Chứng khoán Vietcap dự báo, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của các ngân hàng sẽ tăng 13,8%; thu nhập lãi thuần hợp nhất tăng 12,1% nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ; thu nhập ngoài lãi hợp nhất tăng 6,5% chủ yếu nhờ gia tăng thu hồi các khoản nợ xấu đã xóa sổ khi thị trường bất động sản phục hồi.

Đáng chú ý, chi phí hoạt động được kiểm soát tốt nhằm hỗ trợ lợi nhuận. Dự kiến chi phí hoạt động của toàn ngành chỉ tăng 7,6% do các ngân hàng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ số lượng nhân sự và chi phí nhân công thông qua việc đẩy mạnh số hóa.

Cùng với đó, chi phí dự phòng chỉ tăng 1,8% theo kỳ vọng chất lượng tài sản sẽ ổn định và chi phí tín dụng giảm dần từ mức cao trong giai đoạn 2023-2024.

Còn theo dự đoán của Công ty cổ phần FIDT, trong năm 2025, tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng vào khoảng 18% (mức cao nhất 3 năm trở lại đây) trong bối cảnh tín dụng được dự báo vượt mục tiêu tăng trưởng 16%.

Đồng thời, chất lượng tài sản của ngành được kỳ vọng tiếp tục cải thiện khi Nghị quyết 42 được luật hóa, từ đó giảm dự phòng, lợi nhuận sẽ dần tăng cao.

Trong khi đó, công ty Chứng khoán MB (MBS) lại cho rằng, về triển vọng thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng được dự báo sẽ tăng 13,4% trong năm 2025 và tiếp tục cải thiện nhẹ lên mức 15,3% trong năm 2026.

Lợi nhuận ròng toàn ngành (nhóm ngân hàng theo dõi) được dự báo tăng 13,5% năm nay. Trong đó, nhóm ngân hàng tư nhân sẽ tiếp tục dẫn đầu, dự kiến tăng trưởng lợi nhuận 25,9% - gấp 3 lần so với nhóm ngân hàng quốc doanh (8,8%).