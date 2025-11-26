Nhiều lực lượng chung tay giúp người dân Đắk Lắk vực dậy sau trận lũ lịch sử

Sau trận lũ lịch sử, phường Đông Hòa (Đắk Lắk) trở nên hỗn độn, ngổn ngang. Các chiến sĩ nhanh chóng phụ giúp người dân dọn dẹp rác thải để sớm ổn định cuộc sống.
Các chiến sĩ Lữ đoàn 575, Quân khu V tận tình giúp người dân vệ sinh nhà cửa, trường học.
Tại các điểm bị ngập sâu, khối lượng công việc sau khi nước rút là rất lớn vì hầu hết vật dụng đều bám bùn đất và hư hỏng.
Một chiến sĩ Lữ đoàn 575, Quân khu V cho biết, hiện nước máy bơm lên bốc mùi hôi rất nặng khiến cho công việc càng trở nên khó nhọc.
Các chiến sĩ quân đội gấp rút thông đường bị hư hỏng do lũ lụt, để người dân thuận tiện đi lại.
Ở một địa điểm khác, các chiến sĩ công an đang phơi khô sổ sách, tài liệu chuẩn bị cho việc dạy học trở lại.
Giấy tờ, hồ sơ, học bạ bị ướt được cẩn thận phơi khô từng chút.
Trong ngày 26/11, nhiều chiến sĩ công an tiếp tục đến trường học hỗ trợ để Thầy cô có thể đón học sinh sớm nhất.
Những chiến sĩ công an khác căng sức phân luồng giao thông, giữ gìn an toàn cho phương tiện đi qua những nơi đổ nát.
Giây phút nghỉ ngơi vội vã trên nền cát của các chiến sĩ trẻ sau nhiều ngày căng mình hỗ trợ người dân.
Những ngày này, các công nhân môi trường và máy móc, phương tiện cơ giới cũng được huy động tối đa, làm việc không ngừng nghỉ để dọn dẹp vệ sinh kịp thời.
Cảnh tượng hoang tàn phủ khắp nơi ở phường Đông Hòa sau lũ lụt.
Nước lũ rút cũng là lúc bà con chứng kiến cảnh tượng đổ nát... Những ngôi nhà trước kia nay chỉ là đống gạch vụn. Căn nhà của mẹ con bà Lê Thị Trưng (80 tuổi) bị sập hoàn toàn, khiến họ chỉ còn biết thẫn thờ vì quá sốc.
Gương mặt bà Trưng buồn bã và mệt mỏi. Suốt những ngày qua bà phải tá túc, nương nhờ bà con, hàng xóm và nay khi trở về thì thấy cảnh trắng tay.
Khi nước bắt đầu rút, bà con ra đồng tìm, vớt lại đồ đạc bị cuốn trôi.
Khi nắng vừa lên, người dân hối hả đem lúa bị ngâm nước ra phơi với hi vọng sẽ bán được cho người chăn nuôi để có kinh phí trang trải cuộc sống.
Bà con giúp đỡ nhau sửa chữa xe máy bị ngâm nước để có phương tiện đi lại, kiếm tiền mưu sinh.
Giữa đống rác thải, bà Nguyễn Thị Lõ (83 tuổi) cố gắng tìm nhặt những vật dụng còn tái sử dụng được để bán ve chai.
Bà cho biết nhà cửa đã hư hại, bà cố gắng đi nhặt ve chai bán kiếm tiền để nuôi sống bản thân trước.
Người dân chỉ biết động viên nhau vượt qua khó khăn lúc này.
Nhờ tấm lòng của người dân cả nước, những người lớn tuổi, khó khăn, neo đơn ở vùng lũ vơi bớt gánh nặng.
... Có lương thực để ăn và quần áo ấm để mặc.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả đến đồng bào miền Trung đang chống chọi mưa lũ lịch sử xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25052
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến đồng bào miền Trung sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.
