Rốn lũ cuối cùng Đắk Lắk ngổn ngang, đổ nát sau trận lụt lịch sử

Theo báo cáo của UBND xã Hoà Xuân, trận lũ khiến khoảng 4.500 ngôi nhà bị ngập sâu. Trong đó, số nhà bị thiệt hại, hư hỏng khoảng 178 nhà; Số lượng trâu bò chết khoảng 150 con, lợn 170 con, gia cầm: 60.000 con; Khối lượng hạt giống hư hỏng khoảng 215,2 tấn, lương thực bị trôi, hư hỏng khoảng 4.000 tấn.