Bí thư xã Hòa Thịnh chia sẻ trên mạng xã hội về vùng 'rốn lũ'

(VTC News) -

Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Thịnh (Đắk Lắk) nói về tình hình lũ lụt trên địa bàn.

Sáng 23/11, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về tình hình lũ lụt trên địa bàn xã cùng công tác khắc phục hậu quả.

Trận mưa lũ đặc biệt lớn xảy ra từ ngày 18 đến 21/11 trên địa bàn xã Hoà Thịnh đã qua đi, người dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đang chung sức, đồng lòng cùng bà con khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong những ngày mưa lũ, lực lượng chức năng và bà con đã đoàn kết, tương trợ, cùng nhau ứng phó mưa lũ. Hàng nghìn người được đưa đến địa điểm an toàn (công sở, trường học, nhà dân, chùa chiền...). Nhiều ca bệnh, sản phụ, bị chấn thương do ứng phó mưa lũ, người già kiệt sức... được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tình hình mưa lũ trên địa bàn xã Hoà Thịnh trong những ngày qua.

Ông Lành cho biết những ngày qua, xã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp người dân ứng phó mưa lũ, hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Tuy nhiên, do xã rộng, dân số đông, nước lũ quá lớn, nhiều khu vực ngập rất sâu, bị cô lập, thông tin liên lạc bị gián đoạn nên không thể tiếp nhận hết những lời kêu cứu của bà con. Đã có người mất, tài sản bị cuốn trôi mất trắng, hư hỏng. Những mất mát, đau thương này không gì có thể bù đắp được.

Cũng theo ông Lành, trên mạng xã hội có những thông tin sai sự thật về số người chết, xuyên tạc công tác ứng phó mưa lũ của bà con Nhân dân xã Hoà Thịnh và các cấp, các ngành. Cũng có các bình luận ác ý, thậm chí còn chửi rủa cá nhân ông và một số người trên mạng xã hội liên quan công tác ứng phó mưa lũ.

'Con gái tôi còn nhỏ khi đọc được các bình luận chửi rủa bố trên mạng xã hội đã khóc rất nhiều vì những người đó chưa hiểu hết về tôi", ông viết và cho biết việc ông quan tâm là cứu được bao nhiêu người dân, giúp được bao nhiêu hộ gia đình trong mưa lũ và đang ra sức cùng bà con Hoà Thịnh khắc phục hậu quả. "Giờ đây cơn lũ đã qua đi, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân vẫn sẽ luôn đồng hành cùng bà con để tiếp tục khắc phục hậu quả".

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cũng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến bà con Nhân dân và xin chia buồn sâu sắc nhất với các gia đình có người mất. Ông đồng thời cảm ơn các mạnh thường quân, lực lượng chức năng đã giúp đỡ xã Hòa Thịnh trong ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. "Tôi mong muốn bà con xã nhà tiếp tục đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ra sức khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống!".

Đội cứu hộ thiện nguyện Quy Nhơn (Gia Lai) cứu trợ người dân "rốn lũ" Hoà Thịnh trong đêm 21/11.

Trước đó, tối 21/11, mạng xã hội liên tục đăng tải nhiều clip, thông tin cho rằng tại xã Hòa Thịnh có "hàng trăm người chết do lũ", "người trú bão ở nhà nghỉ tử vong hàng loạt"... Những thông tin này khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh sau đó đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Công an tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc xác minh, xử lý người tung tin đồn, sai sự thật lên mạng xã hội.