Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh

Chị Nguyễn Thị Lài (41 tuổi, ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) nghẹn ngào kể, đang làm thuê ở Nha Trang thì hay tin lũ dữ, chị lo lắng, lòng như thiêu đốt. Về đến nhà, mái ấm mà chị nâng niu và là nơi 3 mẹ con sinh sống bị lũ cuốn phăng, tan tành (chồng chị bỏ 3 mẹ con chị đi từ lâu). Mỗi khi có người hỏi thăm, chị không cầm được lòng, bật khóc nức nở.
Mái nhà đổ sập, tường vách ngả nghiêng khiến 3 mẹ con chị chơi vơi sau cơn lũ.
Bé Nguyễn Phương Thảo, con chị Lài nhặt nhạnh những tờ giấy khen của mình trong căn nhà đổ nát.
Nhìn nhà cửa hoang tàn, lòng chị Lài đau như đứt từng khúc ruột.
Người phụ nữ khóc đến cạn khô nước mắt vì trận lũ lụt kinh hoàng vừa qua.
Những ngôi nhà đổ nát tan hoang sau lũ dữ ở Hòa Thịnh.
Nhắc tới nhà cửa, người phụ nữ chỉ biết khóc nghẹn.
Nhà cửa không còn nguyên vẹn.
mất mát khiến họ bật khóc...
Cách nhà chị Lài không xa là những nhà dân khác cũng bị sập đổ hoàn toàn. Người đàn ông này nói rằng, ông chưa bao giờ chứng kiến cảnh lũ lụt khủng khiếp như vậy.
Ông thất thần vì nhà cửa tan hoang.
Căn nhà của ông Lê Văn Minh (90 tuổi) cũng sập đổ, ngả nghiêng. Vợ chồng ông đã được đưa đi bệnh viện chăm sóc.
Bà Lê Thị Xuân Thu (58 tuổi, con dâu ông Minh) tìm nhặt lại những vật dụng còn sót trong nhà.
Bà Thu thẫn thờ vì nhà cửa tan hoang không còn nguyên vẹn.
Những mái nhà giờ thành núi rác sau khi nước rút.
Cảnh tượng bề bộn, ngổn ngang hiện lên khắp nơi ở Hòa Thịnh.
Xác gia súc đầy đồng.
Ông Lê Văn Cường (42 tuổi) cho biết nhà ông đã sập một phần và tường vách còn lại cũng nứt nẻ.
Những đứa trẻ nhận đồ cứu trợ sau những ngày thiếu nước sạch và thực phẩm trầm trọng.
Người đàn ông lớn tuổi thẫn thờ bước đi sau khi được tặng chiếc mền để đắp.
Kỷ vật còn sót lại của một gia đình trong đống bùn lầy.
Khi nước lũ rút, rác bám cả trên dây điện...
Bà con leo lên mái nhà dọn rác.
Những đứa trẻ ngây thơ không khỏi bàng hoàng sau trận lũ.
Một cụ bà quần áo lấm lem giữa bùn lầy.
Đường sá tan tành, vỡ nát khắp nơi.
Ông Huỳnh Văn Như (69 tuổi) không khỏi xót xa khi 6 con bò của gia đình chết sạch trong lũ.
Đứa trẻ vui mừng ôm bao gạo được tặng về nhà.
Người dân chỉ biết đứng nhìn nhà cửa tan hoang sau lũ.
Họ động viên nhau để vực dậy cuộc sống.
Những người đàn ông rắn rỏi nhất cũng nghẹn lòng vì nỗi đau, mất mát quá lớn.
