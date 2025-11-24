Đời sống

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh

Thứ Hai, 24/11/2025 16:23:38 +07:00

(VTC News) - Lũ rút, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) lộ cảnh tan hoang, nhiều người dân trở về nhà đã bật khóc khi bùn phủ kín lối đi, nhà sập, tài sản mất trắng...

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 1

Chị Nguyễn Thị Lài (41 tuổi, ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) nghẹn ngào kể, đang làm thuê ở Nha Trang thì hay tin lũ dữ, chị lo lắng, lòng như thiêu đốt. Về đến nhà, mái ấm mà chị nâng niu và là nơi 3 mẹ con sinh sống bị lũ cuốn phăng, tan tành (chồng chị bỏ 3 mẹ con chị đi từ lâu). Mỗi khi có người hỏi thăm, chị không cầm được lòng, bật khóc nức nở.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 2

Mái nhà đổ sập, tường vách ngả nghiêng khiến 3 mẹ con chị chơi vơi sau cơn lũ.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 3

Bé Nguyễn Phương Thảo, con chị Lài nhặt nhạnh những tờ giấy khen của mình trong căn nhà đổ nát.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 4

Nhìn nhà cửa hoang tàn, lòng chị Lài đau như đứt từng khúc ruột.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 5

Người phụ nữ khóc đến cạn khô nước mắt vì trận lũ lụt kinh hoàng vừa qua.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 6

Những ngôi nhà đổ nát tan hoang sau lũ dữ ở Hòa Thịnh.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 7

Nhắc tới nhà cửa, người phụ nữ chỉ biết khóc nghẹn.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 8

Nhà cửa không còn nguyên vẹn.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 9

mất mát khiến họ bật khóc...

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 10

Cách nhà chị Lài không xa là những nhà dân khác cũng bị sập đổ hoàn toàn. Người đàn ông này nói rằng, ông chưa bao giờ chứng kiến cảnh lũ lụt khủng khiếp như vậy.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 11

Ông thất thần vì nhà cửa tan hoang.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 12

Căn nhà của ông Lê Văn Minh (90 tuổi) cũng sập đổ, ngả nghiêng. Vợ chồng ông đã được đưa đi bệnh viện chăm sóc.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 13

Bà Lê Thị Xuân Thu (58 tuổi, con dâu ông Minh) tìm nhặt lại những vật dụng còn sót trong nhà.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 14

Bà Thu thẫn thờ vì nhà cửa tan hoang không còn nguyên vẹn.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 15

Những mái nhà giờ thành núi rác sau khi nước rút.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 16

Cảnh tượng bề bộn, ngổn ngang hiện lên khắp nơi ở Hòa Thịnh.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 17

Xác gia súc đầy đồng.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 18

Ông Lê Văn Cường (42 tuổi) cho biết nhà ông đã sập một phần và tường vách còn lại cũng nứt nẻ.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 19

Những đứa trẻ nhận đồ cứu trợ sau những ngày thiếu nước sạch và thực phẩm trầm trọng.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 20

Người đàn ông lớn tuổi thẫn thờ bước đi sau khi được tặng chiếc mền để đắp.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 21

Kỷ vật còn sót lại của một gia đình trong đống bùn lầy.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 22

Khi nước lũ rút, rác bám cả trên dây điện...

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 23

Bà con leo lên mái nhà dọn rác.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 24

Những đứa trẻ ngây thơ không khỏi bàng hoàng sau trận lũ.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 25

Một cụ bà quần áo lấm lem giữa bùn lầy.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 26

Đường sá tan tành, vỡ nát khắp nơi.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 27

Ông Huỳnh Văn Như (69 tuổi) không khỏi xót xa khi 6 con bò của gia đình chết sạch trong lũ.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 28

Đứa trẻ vui mừng ôm bao gạo được tặng về nhà.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 29

Người dân chỉ biết đứng nhìn nhà cửa tan hoang sau lũ.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 30

Họ động viên nhau để vực dậy cuộc sống.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 31

Những người đàn ông rắn rỏi nhất cũng nghẹn lòng vì nỗi đau, mất mát quá lớn.

Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh - 32

THIÊN TRANG
