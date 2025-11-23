Người dân Đắk Lắk dọn dẹp, gượng dậy sau mưa lũ lịch sử

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ, di dời nhân dân khỏi vùng nguy hiểm của rốn lũ, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, nhân dân tiếp tục khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.
Tại phường Tuy Hòa, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Đắk Lắk chung tay hỗ trợ dọn dẹp một trường học trên địa bàn.
Do lượng bùn đất dày đặc tại các điểm trường, các đơn vị chia nhỏ thành các tổ công tác quét dọn rác và xà bần, lau chùi bàn ghế trường học, dựng lại các công trình đổ sau lũ.
Không khí khẩn trương, ai nấy đều mong muốn sớm gượng dậy sau trận lũ dữ vừa qua.
Tại xã An Ninh Đông, dù mệt mỏi khi vừa trải qua trận lũ lịch sử nhưng ai nấy cũng nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp để học sinh sớm được trở lại trường.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk giúp xã Hòa Thịnh dọn dẹp sau lũ.
Cùng với đó, những ngày này, trên khắp các nẻo đường ở các xã, phường chịu ảnh hưởng lũ, hàng nghìn chiếc xe chở hàng cứu trợ đến với bà con.
Bà Nguyễn Thị Nga (60 tuổi, xã Tuy An Đông) cho biết, cả đời chưa bao giờ thấy trận lụt nào lên nhanh như vậy. "Tôi chỉ biết chạy thoát thân, mọi của cải gần như mất hết" - bà Nga nói.
Nhiều người lớn tuổi không tin mình sống sót trong trận lũ lịch sử.
Tại chợ Tuy Hòa (thuộc phường Tuy Hòa), khung cảnh ngổn ngang sau trận lũ.
Đường bờ kè Bạch Đằng, rác chất thành đống.
Hai ngày qua, trực thăng Mi-17 của Trung đoàn 930 cất cánh mang hàng tấn hàng cứu trợ, tiếp tế khẩn cấp cho người dân bị cô lập do mưa lũ.
Bình luận