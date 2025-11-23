Người dân Đắk Lắk dọn dẹp, gượng dậy sau mưa lũ lịch sử

Bà Nguyễn Thị Nga (60 tuổi, xã Tuy An Đông) cho biết, cả đời chưa bao giờ thấy trận lụt nào lên nhanh như vậy. "Tôi chỉ biết chạy thoát thân, mọi của cải gần như mất hết" - bà Nga nói.