Nhận định Việt Nam vs Myanmar hôm nay: Nhiệm vụ phải thắng

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Myanmar trong trận quyết định suất đi tiếp ở bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33. Theo bảng xếp hạng mới nhất, đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai sau chính đối thủ ở trận này. Nếu không thể giành chiến thắng, nguy cơ thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung bị loại rất cao.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar diễn ra lúc 16h hôm nay 11/12.

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33 mới nhất

Nhận định Việt Nam vs Myanmar

Tình cảnh của đội tuyển nữ Việt Nam thậm chí khó khăn hơn so với U22 Việt Nam ở môn bóng đá nam. Trong khi U22 Việt Nam chỉ cần hòa là đi tiếp, các đồng nghiệp nữ buộc phải giành chiến thắng trước Myanmar - ứng viên vô địch của giải để chắc suất vào vòng trong.

Khó khăn ấy đến có phần nghiệt ngã với huấn luyện viên Mai Đức Chung và học trò. Trước đối thủ Philippines cao lớn hơn, vượt trội về thể lực, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn làm chủ thế trận, tạo ra không ít pha bóng đáng chú ý trong suốt cả trận đấu. Trong một ngày mà cả Phạm Hải Yến lẫn Nguyễn Thị Thanh Nhã chưa đủ sắc sảo, những cơ hội cứ dần qua đi trước đôi chân họ.

Đội tuyển nữ Việt Nam rất cần chiến thắng trước Myanmar.

Đúng ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, cầu thủ Philippines băng vào dứt điểm ở cự li 3 mét ghi bàn thắng duy nhất giúp đối thủ có 3 điểm. Nên nhớ rằng chỉ trước đó chưa đầy 1 phút, Thanh Nhã đưa bóng đi trúng tay hậu vệ đối phương trong vòng cấm nhưng không có phạt đền cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Thực tế, đội tuyển nữ Việt Nam không gặp nhiều vấn đề ở khâu vận hành và kiểm soát trận đấu. Sự sa sút phong độ của Huỳnh Như và Hải Yến trong hoàn cảnh Ngọc Minh Chuyên chưa kịp trưởng thành mới là bài toán khó có lời giải. Khi các chân sút chưa thể chỉnh thước ngắm chuẩn xác nhất, chuyện ghi bàn lại trở thành rào cản.

Đối với đội tuyển nữ Việt Nam, Myanmar không đáng sợ như Philippines hay Australia - những gã khổng lồ trên sân cỏ. Myanmar thi đấu có tổ chức, thể lực cũng đáng gờm nhưng thể hình không vượt trội. Họ cũng không phải đội bóng có lối chơi tấn công ồ ạt.

Chỉ cần bất lợi về thể chất được giảm bớt, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tìm ra phương án để giải quyết đối thủ. Có điều, các cầu thủ cần phải giữ được cái đầu lạnh trong trận đấu. Ở màn đối đầu với Philippines, người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi Nguyễn Thị Thanh Nhã lại chuyền hỏng nhiều đến như vậy hay cú sút đến từ đồng đội của cô liên tục đi ra ngoài.

Khi đội tuyển nữ Việt Nam không còn đường lùi, buộc phải tràn lên tấn công cũng là lúc huấn luyện viên Mai Đức Chung trình diễn kho tàng kinh nghiệm chuyên môn. Mỹ Anh có thể đá hậu vệ trái, Hải Linh được trả về vị trí tiền vệ cũng đủ giúp đội tuyển nữ Việt Nam mạnh hơn.

Dự đoán đội hình tuyển nữ Việt Nam

Cách bố trí đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam không có vấn đề gì ở 2 trận đấu đầu tiên. Sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-5-2 với sự linh hoạt của các cầu thủ tuyến trên giúp nhà đương kim vô địch kiểm soát tốt trận đấu. Vấn đề của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ là tính hiệu quả ở bước cuối cùng.

Đội hình dự kiến Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Diễm My, Kim Yên, Mỹ Anh, Thanh Nhã, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Hải Yến.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-1 Myanmar