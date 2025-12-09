Tuyển nữ Việt Nam thua cay đắng: Trọng tài FIFA lý giải tình huống tranh cãi

(VTC News) -

Quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Đội tuyển nữ Việt Nam thất bại đầy tiếc nuối với tỷ số 0-1 trước Philippines tối qua 9/12. Ngay trước bàn thua trong thời gian bù giờ, trọng tài đưa ra quyết định gây tranh cãi khi không cho đội tuyển nữ Việt Nam hưởng phạt đền. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia của giới trọng tài, quyết định này không phải là không có cơ sở.

"Đây không thể là quả phạt đền cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thanh Nhã đưa bóng đi trúng tay cầu thủ Philippines nhưng cánh tay của người này đang ở tư thế tự nhiên và vẫn đang ở vị trí sát người. Tôi rất tiếc về kết quả trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi tốt", một trọng tài FIFA trả lời câu hỏi của Báo Điện tử VTC News.

Trong thời gian bù giờ, Thanh Nhã có pha sút bóng trúng tay hậu vệ Philippines nhưng không có phạt đền cho đội tuyển nữ Việt Nam. Phút 90+4, Ramirez băng vào dứt điểm ở cự li chưa đến 5 mét sau pha phối hợp từ tình huống cố định và ghi bàn duy nhất giúp Philippines thắng tối thiểu 1-0.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung không hài lòng với trọng tài.

Đây là kết quả có phần nghiệt ngã với đội tuyển nữ Việt Nam. Các học trò của HLV Mai Đức Chung thi đấu không hề tệ. Trong hiệp 1 và cả phần lớn thời gian của hiệp 2, chính đội tuyển nữ Việt Nam mới kiểm soát tốt trận đấu, tạo ra vô số thời cơ để ghi bàn thắng mở tỉ số.

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Một vài tình huống trọng tài bắt không công bằng. Ví dụ như tình huống tạt bóng trúng tay cầu thủ Philippines trong vòng cấm, nhưng bị bỏ qua. Tôi không muốn đổ lỗi cho trọng tài. Khi đội nhà thất bại, tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm".

Huỳnh Như và đồng đội vẫn xếp thứ hai sau hai lượt trận này nhưng buộc phải thắng Myanmar mới chắc suất đi tiếp.

