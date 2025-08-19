Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan lần thứ hai trong 1 tuần

(VTC News) -

Trên sân nhà, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp đón Thái Lan trong trận đấu tranh giải Ba AFF Cup 2025. Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam có phần lép vế so với đối thủ. Đội tuyển nữ Thái Lan chơi tốt hơn và bước đầu có cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa vàng không thể tận dụng để ghi bàn.

Sau nửa hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam dần lấy lại thế trận và đẩy Thái Lan lùi sâu về phần sân nhà. Tuy nhiên, các pha phối hợp của đội chủ nhà vẫn thiếu đi sự hiệu quả. Đội tuyển nữ Việt Nam không tạo ra nhiều cơ hội đủ tốt khi những đường chuyền cuối cùng thiếu chuẩn xác.

Huỳnh Như ghi bàn cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Khi người hâm mộ nghĩ về kết quả hòa 0-0 thì đội tuyển nữ Việt Nam bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Phút 45, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Nguyễn Thị Bích Thùy, Phạm Hải Yến khống chế bóng và dứt điểm chuẩn xác giúp các cô gái áo đỏ vươn lên dẫn trước.

Lợi thế về mặt tỉ số giúp đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng triển khai chiến thuật trong hiệp 2. Đội tuyển nữ Thái Lan buộc phải dâng cao tấn công. Rất bất ngờ khi các vị khách có liền hai pha bóng đáng chú ý nhưng bàn thắng vẫn lảng tránh họ.

Ngược lại, đội tuyển nữ Việt Nam tận dụng rất tốt cơ hội mình có. Phút 65, Huỳnh Như điền tên mình lên bảng tỉ số. Cô cần đến 2 nhịp để vượt qua thủ môn trước khi dứt điểm vào lưới. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1991 có tình huống đón bóng chuẩn xác từ đồng đội và bỏ qua sự truy cản của hậu vệ đối phương.

Phút 68, đến lượt Bích Thùy dứt điểm một chạm đẳng cấp nâng tỉ số lên 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cuối trận đấu, Thái Lan có bàn gỡ muộn màng và đành chấp nhận thất bại 1-3. Đội tuyển nữ Việt Nam giành hạng Ba AFF Cup 2025.

Kết quả: Việt Nam 3-1 Thái Lan

Ghi bàn:

Việt Nam: Hải Yến (45'), Huỳnh Như (66'), Bích Thùy (68')

Thái Lan: Wirunya Kwenkasikum (87')

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Hải Linh, Thái Thị Thảo (Thanh Nhã 85'), Thu Thảo, Bích Thùy, Hải Yến (Vạn Sự 58'), Huỳnh Như (Trúc Hương 86')

Thái Lan: Pawarisa, Chatchawan Rodthong, Supapron, Natcha, Pluemjai Sontisawat, Thawanrat Promthongmee, Pichayatida, Karnjanathat Phomsri, Madison Casteen, Pinyaphat Klinklai, Janista Jinantuya.