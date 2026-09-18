Nhà bị mưa ngập, xử lý thế nào để tránh tường bong tróc, ẩm mốc?

(VTC News) -

Mưa lớn gây ngập nhà có thể khiến nước thấm sâu vào tường, sàn và các vị trí tiếp giáp. Ngay sau khi nước rút, việc xử lý tường nhà bị ngâm nước là cấp bách hàng đầu để tránh những hư hại cho kết cấu và ngăn ngừa nấm mốc gây bệnh.

Dưới đây là những lưu ý khi vệ sinh nhà cửa sau mưa ngập để hạn chế ẩm mốc, tường bong tróc:

Dọn bùn đất, làm sạch trước khi khử khuẩn

Ngay sau khi nước rút, bùn đất còn bám trên sàn, vết bẩn ở chân tường và đồ dùng ngấm nước khiến việc dọn dẹp tốn nhiều công sức.

Nhà bị ngập nước khiến tường bong tróc. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Trước khi dọn dẹp, cần mở cửa và tạo điều kiện thông thoáng để giảm độ ẩm trong nhà. Công việc đầu tiên là thu gom rác, loại bỏ bùn đất và đẩy nước đọng ra ngoài. Dùng xẻng, chổi hoặc vòi xịt để loại bỏ bùn đất, rác thải bám trên tường và sàn nhà càng nhanh càng tốt.

Những đồ dùng, vật liệu dễ bị hư hỏng bởi nước như thảm, gỗ công nghiệp, giấy, vải... nên được đưa ra khỏi khu vực ẩm ướt để thuận tiện làm sạch, hong khô.

Làm khô tường nhà

Đây là bước quan trọng để hạn chế tường bong tróc và ẩm mốc tái phát. Sau khi vệ sinh, cần tăng cường lưu thông không khí bằng cách mở cửa, sử dụng quạt hoặc máy hút ẩm nếu điều kiện cho phép.

Thời gian tường khô phụ thuộc vào mức độ ngập, vật liệu tường, thời tiết và khả năng thông thoáng của căn nhà. Lưu ý, không nên sơn hoặc trét lại khi tường chưa khô hoàn toàn.

Cạo bỏ lớp vật liệu bị hỏng và xử lý bề mặt

Nếu khu vực chân tường có hiện tượng phồng rộp, ố vàng hoặc sắp bong tróc, hãy cạo sạch lớp sơn và bả cũ ra. Sau đó, dùng vữa sửa chữa chuyên dụng hoặc keo trám bít kín các vết nứt chân tường, lỗ đinh hoặc khe hở ngăn nước mao dẫn tiếp tục ngấm lên.

Chống thấm và sơn lại khi bề mặt đạt yêu cầu

Để tăng độ bám dính và ngăn hơi ẩm từ bên trong tường phá hủy lớp sơn bên ngoài, nên quét lớp sơn lót chống kiềm chuyên dụng. Nếu tường có dấu hiệu thấm từ mái, cửa sổ, ban công hoặc bên ngoài công trình, cần xử lý chống thấm tại nguồn trước khi sơn.