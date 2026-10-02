Nhà báo Dương Quang Tùng giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử VTC News

(VTC News) -

Sáng 2/10, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam về công tác cán bộ.

Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển (phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng nhà báo Dương Quang Tùng. (Ảnh: Minh Đức)

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ vừa ký quyết định bổ nhiệm nhà báo Dương Quang Tùng, Trưởng Phòng Đa nền tảng, Báo Điện tử VTC News, giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử VTC News thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhà báo Dương Quang Tùng sinh năm 1984, có trình độ Thạc sĩ Chính trị học. Trưởng thành từ Phóng viên, Thư ký tòa soạn của Báo Điện tử VTC News, nhà báo Dương Quang Tùng có nhiều năm làm Phó Tổng Biên tập Báo điện tử VTC News thuộc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Lãnh đạo VOV chúc mừng ông Dương Quang Tùng nhận nhiệm vụ Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử VTC News cùng tập thể Báo.

Sau khi Báo Điện tử VTC News trở thành đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2025, nhà báo Dương Quang Tùng là Trưởng Phòng Đa nền tảng của Báo.

Ông có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển Báo Điện tử VTC News lớn mạnh, đứng trong top đầu các tờ báo điện tử tại Việt Nam.