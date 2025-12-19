  • Zalo

Báo Điện tử VTC News năm thứ 3 liên tiếp đạt mức xuất sắc chuyển đổi số

Tin nóngThứ Sáu, 19/12/2025 09:28:31 +07:00Google News
(VTC News) -

Năm thứ 3 liên tiếp Báo Điện tử VTC News vào top 10 cơ quan báo chí có mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí ở mức xuất sắc trong khối Báo Trung ương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình vừa ký ban hành Quyết định số 4765 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận kết quả đánh giá Mức độ trưởng thành Chuyển đổi số báo chí năm 2025.

Top 10 cơ quan báo chí đạt mức xuất sắc ở khối Báo Trung ương

STTCơ quan báo chíCơ quan chủ quảnĐạt mứcThuộc khối
1Báo VnExpressBộ Khoa học và Công nghệXuất sắcKhối Báo Trung ương
2Báo Lao ĐộngTổng Liên đoàn Lao động Việt NamXuất sắcKhối Báo Trung ương
3Báo Nhân DânBan Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt NamXuất sắcKhối Báo Trung ương
4Báo Điện tử VTC NewsĐài Tiếng nói Việt NamXuất sắcKhối Báo Trung ương
5Báo điện tử VietnamPlusThông tấn xã Việt NamXuất sắcKhối Báo Trung ương
6Báo Quân đội Nhân dânTổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt NamXuất sắcKhối Báo Trung ương
7Báo Tiền phongTrung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí MinhXuất sắcKhối Báo Trung ương
8Báo Tin tức và Dân tộcThông tấn xã Việt NamXuất sắcKhối Báo Trung ương
9Báo Đại biểu Nhân dânVăn phòng Quốc hộiXuất sắcKhối Báo Trung ương
10Báo Xây dựngBộ Xây dựngXuất sắcKhối Báo Trung ương

Top 10 cơ quan báo chí đạt mức xuất sắc ở khối Phát thanh, Truyền hình

STTCơ quan báo chíCơ quan chủ quảnĐạt mứcThuộc khối
1Đài Truyền hình Việt NamChính phủXuất sắcKhối Phát thanh, Truyền hình
2Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh LongTỉnh ủy Vĩnh LongXuất sắcKhối Phát thanh, Truyền hình
3Đài Tiếng nói Việt NamChính phủXuất sắcKhối Phát thanh, Truyền hình
4Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà NẵngThành ủy Đà NẵngXuất sắcKhối Phát thanh, Truyền hình
5Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ AnTỉnh ủy Nghệ AnXuất sắcKhối Phát thanh, Truyền hình
6Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào CaiTỉnh ủy Lào CaiXuất sắcKhối Phát thanh, Truyền hình
7Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc NinhTỉnh ủy Bắc NinhXuất sắcKhối Phát thanh, Truyền hình
8Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh HòaTỉnh ủy Khánh HòaXuất sắcKhối Phát thanh, Truyền hình
9Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm ĐồngTỉnh ủy Lâm ĐồngXuất sắcKhối Phát thanh, Truyền hình
10Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCMThành ủy TP.HCMXuất sắcKhối Phát thanh, Truyền hình

Đây là năm thứ ba liên tiếp Báo Điện tử VTC News nằm trong top 10 cơ quan báo chí đạt mức xuất sắc về chuyển đổi số.

Theo kết quả được công bố, có 33 cơ quan báo chí đạt mức xuất sắc (chiếm 18,64%), tăng 5 cơ quan (8,71%) so với năm 2024 (28 cơ quan). Cùng với đó, có 57 đơn vị tốt (32,20%), 31 đơn vị khá (17,51%), 9 đơn vị trung bình (5,09%) và 47 đơn vị yếu (26,56%).

Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí làm thước đo, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan báo chí trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí được dùng để theo dõi, đánh giá được hiện trạng thực hiện chuyển đổi số hàng năm của cơ quan báo chí, so sánh và xếp hạng mức độ chuyển đổi số của cơ quan báo chí.

Cùng với đó là việc so sánh giữa các năm với nhau thấy được các điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục và cung cấp thông tin hỗ trợ cho cơ quan báo chí và các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra tại Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tổng điểm đánh giá đạt tối đa là 100 điểm, trong đó thang điểm tối đa của các trụ cột là: Chiến lược 18 điểm; Hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin 24 điểm; Sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn 20 điểm; Độc giả, khán giả, thính giả 23 điểm; Mức độ ứng dụng công nghệ số 15 điểm.

Mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí được xác định căn cứ vào tổng điểm đạt được của 5 trụ cột và được xếp theo 5 mức: Xuất sắc (từ 90 điểm trở lên), Tốt (từ 75 đến dưới 90 điểm), Khá (từ 60 đến dưới 75 điểm), Trung bình (từ 50 đến dưới 60 điểm), Yếu (dưới 50 điểm).

Anh Văn
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn