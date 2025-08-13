(VTC News) -

Theo thông tin từ trường Đại học Công thương TP.HCM, năm nay trường có gần 101.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Với hơn 8.000 chỉ tiêu cần tuyển trong năm 2025, tỷ lệ chọi rơi vào khoảng 1/12.

Tương tự, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM nhận khoảng 160.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tăng gấp đôi so với năm 2024. Số lượng thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm tiếng Anh cũng tăng từ 3.000 lên 8.000 em, trong đó phần lớn đạt IELTS từ 5.0 trở lên.

Tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội, tổng số thí sinh đăng ký vào trường tăng khoảng 80% so với năm 2024. Trong khi Học viện Ngân hàng ghi nhận số thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường tăng tới 126%.

Đại diện một số trường đại học khác cho biết, dù chưa thống kê chi tiết lượng nguyện vọng, song nhiều khả năng cũng tăng cao, bởi một thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào cùng trường.

Nguyện vọng xét tuyển đại học 2025 tăng vọt, điểm chuẩn biến động khó lường

Phạm Thị Khánh Huyền, thí sinh ở Hưng Yên đạt 24 điểm tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đăng ký 15 nguyện vọng vào 5 trường đại học thuộc khối ngành Truyền thông.

"Trước đó, em mất gần một tuần để tính toán đủ loại công thức quy đổi điểm xét tuyển mà các trường đưa ra. Cùng một điểm thi đánh giá năng lực nhưng có trường quy đổi thành 25 điểm, trường lại tính thành 27 điểm. Vì vậy, em đăng ký nhiều nguyện vọng để phòng trường hợp quy đổi không có lợi, tránh nguy cơ trượt thấp nhất", nữ sinh nói.

Thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2025, tổng cộng khoảng 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng. Trung bình, một thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng, cao nhất từ trước đến nay (ba năm qua, số nguyện vọng trung bình quanh mức 5).

Theo các chuyên gia, sự gia tăng đột biến về số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm nay xuất phát từ những thay đổi lớn về chính sách tuyển sinh, gồm bỏ xét tuyển sớm và quy định quy đổi điểm tương giữa các phương thức.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Công Thương TP.HCM phân tích, các năm trước, hầu hết cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển sớm thông qua học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ và thông báo kết quả trước khi có điểm thi tốt nghiệp THPT. Đến giai đoạn đăng ký trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, thí sinh chỉ cần ghi những nguyện vọng ở các ngành, trường đã trúng tuyển nên số lượng nguyện vọng vừa đủ (khoảng 5 nguyện vọng).

"Năm nay, quá trình này diễn ra đồng thời với các phương thức xét tuyển khác. Do đó, thí sinh xu hướng rải nguyện vọng ở nhiều ngành, trường hơn để gia tăng cơ hội trúng tuyển", ông Sơn nhấn mạnh.

Cũng theo ông Sơn, quy tắc quy đổi điểm xét tuyển cũng là lý do thí sinh đăng ký vào nhiều trường với nhiều nguyện vọng hơn. Thí sinh và phụ huynh sẽ cảm thấy bối rối, lo lắng khi không còn điểm chuẩn cố định như trước, thay vào đó là bảng quy đổi điểm tương đương như ma trận. Điều này dẫn đến việc đăng ký số lượng nguyện vọng tăng cao, nhằm mục tiêu đỗ vào trường đại học mong muốn.

Một chuyên gia tuyển sinh tại Hà Nội cho biết, những năm trước, sau đợt xét tuyển sớm, các trường có thể nắm sơ bộ về lượng thí sinh vào trường, từ đó dễ dàng dự báo được mức điểm chuẩn. "Tuy nhiên với sự gia tăng về số lượng thí sinh, số lượng nguyện vọng đăng ký cùng việc thay đổi cách thức xét tuyển, rất khó dự đoán về mức độ biến động của điểm chuẩn năm nay", vị này nói.

Trước đó một số trường đại học cũng đã đưa ra dự báo về mức điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Thí sinh và phụ huynh xem Tại đây.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kể từ ngày 13/8 đến hết 17h ngày 20/8, các trường tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng và học bạ. Cùng thời điểm, Bộ GD&ĐT sẽ xử lý dữ liệu nhằm xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8. Sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 30/8. Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.