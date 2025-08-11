Biến động điểm chuẩn trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 4 năm gần đây

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong 4 năm gần nhất:

Năm nay, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm điểm sàn xét tuyển, thấp nhất 16 điểm.

Cụ thể, ngành Khúc xạ nhãn khoa, Y tế công cộng, Dinh dưỡng lấy điểm sàn 16, thấp nhất trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Các ngành còn lại nhận hồ sơ xét tuyển từ 17 điểm. Cao nhất là ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, cùng lấy 21 điểm.

So với năm 2024, điểm sàn năm 2025 của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm 1 - 2 điểm, theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm nay tuyển hơn 1.900 sinh viên, theo hai phương thức là tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển, tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng, sau đó đến điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Bên cạnh các tổ hợp truyền thống B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Văn, Sinh), A00 (Toán, Lý, Hóa), năm nay thí sinh có thể dùng 2 tổ hợp có môn tiếng Anh là A01 (Toán, Lý, Anh) và B08 (Toán, Sinh, Anh) để xét tuyển vào trường.

Nhà trường lưu ý không sử dụng kết quả miễn thi đối với môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, không quy đổi các chứng chỉ quốc tế thành điểm tiếng Anh để đưa vào tổ hợp xét tuyển.