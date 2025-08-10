Dự kiến điểm chuẩn các trường đại học top đầu phía Bắc 2025

(VTC News) -

Căn cứ theo các loại phổ điểm và dữ liệu tuyển sinh các năm trước đây, Đại học Bách khoa Hà Nội dự báo mức điểm trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2025 từ 19-28 điểm.

Cụ thể, nhóm ngành Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin (Global ICT), An toàn không gian số (chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano, Công nghệ thông tin Việt Nhật dự kiến lấy trong khoảng 26,5 - 28.

Ngược lại, một số ngành có thể lấy 19 điểm như Quản trị kinh doanh (hợp tác với Đại học Troy), Quản lý tài nguyên và môi trường, tiếng Trung khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, sau khi phân tích phổ điểm các môn và mặt bằng chung điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo dự đoán, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn vào trường có thể giảm 1-2 điểm, tuỳ từng nhóm ngành/chương trình đào tạo.

Năm nay, trường xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 với 4 tổ hợp, gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh). Việc tất cả tổ hợp này đều có môn Toán đảm bảo công bằng tương đối với các thí sinh. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với phương thức này là 20 điểm.

Đại diện một số trường đại học phía Bắc đã đưa ra những phân tích, dự đoán về điểm chuẩn năm 2025. (Ảnh minh hoạ)

PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, những ngành có điểm chuẩn từ 28 điểm của trường trong các năm trước (Y khoa) nhiều khả năng giữ ổn định.

Các ngành nhóm dưới dự kiến giảm nhẹ, theo xu hướng chung của phổ điểm thi tốt nghiệp THPT vừa được công bố. Ông Tùng lưu ý, mức điểm chuẩn năm nay còn phụ thuộc vào sự điều chỉnh, cân đối giữa các tổ hợp xét tuyển mà chi tiết được Bộ GD&ĐT đưa ra. Do đó, thí sinh nên bình tĩnh, vì cơ hội trúng tuyển được chia đều.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, năm nay học viện sẽ có dải điểm chuẩn trải rộng có thể từ 22-28 điểm, không tập trung như năm 2024 (từ 26,03-26,85 trên thang điểm 30 và 34,35 -36,15 trên thang điểm 40).

Điểm chuẩn của một số ngành đào tạo của trường có thể sẽ giảm hơn so với năm ngoái từ 3-4 điểm. Phổ điểm rộng sẽ là cơ hội cho thí sinh tự tin đăng ký vào đúng ngành học phù hợp để nâng cao khả năng đỗ vào học viện.

Đại diện trường Đại học Hà Nội dự báo, điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm nay có thể biến động tăng, giảm trong khoảng 0,5-1,5 điểm so với năm 2024. Những ngành học dự kiến lấy điểm chuẩn cao là: Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Công nghệ thông tin, Marketing...

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự báo điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 từ 19-25 điểm. So với năm 2024, mức giảm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 từ 1,5-3 điểm.

Theo đó, khoảng điểm cao nhất theo dự báo của trường là 23-25 điểm (theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025). Mức điểm này dành cho các ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung Quốc. Theo sau là các ngành Sư phạm Nhật và Sư phạm Hàn Quốc với khoảng điểm 22-23,5. Các ngành còn lại được dự báo từ 19-23 điểm.

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, theo TS Nguyễn Thị Như Huế, Phó trưởng ban Quản lý đào tạo, trường sử dụng tất cả tổ hợp xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đều có môn Ngữ văn. Song, năm nay phổ điểm môn này không nhiều biến động.

Trong khi đó, đề thi môn Toán và tiếng Anh được đánh giá khó hơn, phổ điểm phân hóa tốt. Vì vậy, với những ngành xét tuyển bằng tổ hợp có môn Toán, tiếng Anh, điểm chuẩn có thể giảm nhẹ, những tổ hợp còn lại dự báo không ảnh hưởng nhiều.

Dựa trên phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, TS Thân Thanh Sơn, Trưởng phòng đào tạo, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết, nhìn chung bình quân của các tổ hợp chính được trường sử dụng để xét tuyển như A00, A01, D01 giảm khoảng 1-1,5 điểm, trong đó số thí sinh đạt mức điểm từ 22-26 cũng giảm mạnh (đây là mức điểm chuẩn trường xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT những năm gần đây).

Tuy nhiên, theo quy chế tuyển sinh năm 2025, thí sinh được xét theo điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức, do đó, có thể dự báo năm nay điểm chuẩn đa số các ngành, chương trình đào tạo của trường ổn định.

Với một số ngành xét tuyển bằng tổ hợp D01 (nhóm ngành Kinh doanh quản lý, Du lịch, Khách sạn) dự kiến điểm chuẩn có thể giảm nhẹ. Một số ngành được nhiều thí sinh quan tâm như Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Logistics dự đoán có điểm chuẩn cao nhất, ở mức 26 điểm xấp xỉ như năm 2024.

Đại diện trường Đại học Giao thông vận tải dự báo, với nhóm có đầu vào các năm trước ở mức cao nhất như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật ô tô, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính, Kỹ thuật cơ điện tử, điểm chuẩn khả năng không biến động nhiều, ở mức 25,5 đến gần 27. Nếu có, mức giảm sẽ rất ít.

Với phần lớn ngành còn lại, điểm chuẩn có thể giảm khoảng 0,5-1 so với năm ngoái, ở mức 22-24. Dù vậy, nhiều khả năng mức điểm thấp nhất vẫn là 20, tương tự năm ngoái, ở các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.