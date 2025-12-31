Nguyễn Thị Oanh dự giải điền kinh có 600 triệu đồng tiền thưởng

(VTC News) -

Giải sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 1/1/2026, mở màn cho chuỗi hoạt động thể thao – văn hóa chào đón năm mới của Thủ đô. Một trong những điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay là tổng giá trị giải thưởng tăng từ 550 triệu đồng lên gần 600 triệu đồng, cùng với việc điều chỉnh cơ cấu thi đấu nhằm gia tăng trải nghiệm cho vận động viên. Nội dung Đồng đội được mở rộng ở cả 3 cự ly Bán Marathon, 10km và 5km.

VIHM 2026 powered by Herbalife còn ghi dấu ấn với sự tham gia của nhiều tuyển thủ điền kinh quốc gia, những người vừa góp phần quan trọng vào thành tích chung của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan, nơi đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 35 huy chương, trong đó có 12 HCV.

Nhiều VĐV nổi tiếng dự giải Vietnam International Half Marathon 2026 powered by Herbalife.

Sự góp mặt của những “gương mặt vàng” SEA Games như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường, Lê Tiến Long, Lương Đức Phước hay chân chạy vừa giành HCĐ marathon nữ ở SEA Games 33 Bùi Thu Hà.… không chỉ khẳng định chất lượng chuyên môn của giải mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng chạy bộ phong trào.

Giải được tổ chức thường niên vào ngày 1/1, đưa các vận động viên chạy qua những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Hà Nội, lan tỏa thông điệp khởi đầu năm mới bằng sức khỏe, năng lượng tích cực và tinh thần vượt giới hạn.

Bước sang năm thứ 4, VIHM powered by Herbalife đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế để chào đón năm mới với năng lượng mới. Giải năm 2026 có điểm xuất phát và về đích tại Hồ Thiền Quang (Hà Nội), với các cự ly 21km – 10km – 5km cùng nội dung Gia đình thể thao, thu hút 7.000 vận động viên tham dự.

Mỗi đội có thể đăng ký tối đa 10 vận động viên, thi đấu theo hình thức đội hình hỗn hợp nam – nữ, trong đó 6 vận động viên có thành tích tốt nhất (ít nhất 3 nữ) sẽ được tính điểm, góp phần tạo nên tính cạnh tranh và tinh thần đồng đội hấp dẫn hơn.

Yếu tố chuyên môn tiếp tục là giá trị cốt lõi của VIHM powered by Herbalife. Giải có sự tham dự của các vận động viên đến từ nhiều quốc gia châu Á, Đông Nam Á, cùng các vận động viên phong trào hàng đầu trong nước. Công tác chuyên môn, đo đạc đường chạy được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thực hiện, đội ngũ Trọng tài Điền kinh Quốc gia điều hành, đảm bảo thành tích của vận động viên có giá trị.

Đặc biệt, thành tích của các vận động viên tham dự VIHM powered by Herbalife được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chính thức công nhận, là căn cứ quan trọng cho công tác tuyển chọn vận động viên tham dự các giải đấu cấp châu Á và quốc tế, qua đó mở ra cơ hội phát triển chuyên môn cho các vận động viên phong trào.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng thư kí Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phát biểu: “Giải Bán Marathon quốc tế Việt Nam là giải đấu có sự tham dự của các thành viên ĐTQG vừa tham gia thi đấu và giành nhiều thành tích xuất sắc tại SEA Games 33 tại Thái Lan.

Giải đấu hướng đến cộng đồng chạy bộ, nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao trong đông đảo các tầng lớp quần chúng nhân dân, khuyến khích mọi người chạy bộ, thể hiện bằng việc đưa ra mức giá bib vừa phải, có những ưu đãi cho các CLB lớn, có đông VĐV đăng ký tham dự giải. Thông qua việc tổ chức giải, BTC sẽ trích lại 5% tiền bán Bib để đóng góp vào việc phát triển phong trào chạy bộ tại Việt Nam".