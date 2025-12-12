Điền kinh SEA Games 33 mới nhất: Lịch thi đấu, kết quả Việt Nam hôm nay

(VTC News) -

Điền kinh là một trong những môn thể thao chủ lực của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Chỉ tiêu của điền kinh Việt Nam lần này là giành tối thiểu 12 huy chương vàng.

Cập nhật mới nhất ngày 12/12

Điền kinh Việt Nam giành 2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.

6 vận động viên thi đấu chung kết.

Bùi Thị Ngân, Hồ Trọng Mạnh Hùng giành 2 HCV điền kinh đầu tiên tại SEA Games 33.

Điền kinh Việt Nam đặt chỉ tiêu 12 huy chương vàng.

Lịch thi đấu điền kinh Việt Nam hôm nay 12/12

9h50: Vòng loại Nam 400m - Lê Ngọc Phúc, Tạ Ngọc Tưởng

16h40: Chung kết Nam nhảy cao - Vũ Đức Anh

16h50: Chung kết Nữ đẩy tạ - Kim Thị Huyền

17h45: Chung kết Nữ 400m - Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc

18h15: Vòng loại Nữ 100m vượt rào - Bùi Thị Nguyên, Huỳnh Thị Mỹ Tiên.

Thành tích của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Huy chương vàng: Bùi Thị Ngân (Nữ 1.500m); Hồ Trọng Mạnh Hùng (Nam nhảy 3 bước);

Huy chương bạc: Nguyễn Khánh Linh (Nữ 1.500m);

Huy chương đồng: Hà Thị Thu (Nữ 100m); Lương Đức Phước (Nam 1.500m); Lê Thị Cẩm Dung (Nữ ném đĩa).

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 51 vận động viên (theo danh sách đăng ký chính thức). Đây là lực lượng hùng hậu nhất trong tất cả các môn, nhiều hơn cả 2 đội tuyển bóng đá.

Thế mạnh của điền kinh Việt Nam vẫn nằm ở các nội dung tiếp sức 4x400m nam nữ, 4x400m nữ, các cự ly chạy trung bình và dài (800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m).

Nguyễn Thị Oanh - cô gái vàng, kỷ lục gia của điền kinh Việt Nam - tiếp tục tranh tài tại SEA Games 33 ở 3 nội dung. Tất cả đều là sở trường của vận động viên sinh năm 1995, gồm 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m.

Ở nội dung 1.500m, Nguyễn Thị Oanh không góp mặt. Tuy nhiên, đội tuyển điền kinh Việt Nam có 2 nhân tố chất lượng cao khác là Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh.

Ngoài Nguyễn Thị Oanh, đội tuyển điền kinh Việt Nam có nhiều nhân tố giàu kinh nghiệm như Nguyễn Trung Cường, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng…

Trước khi sang Thái Lan, một số tổ nội dung đã được tập huấn tại Trung Quốc để tăng cường thể lực và chiến thuật. Trong khi đó, tổ nội dung tiếp sức 4x400m nữ đã được tập huấn tại Pháp. Ban huấn luyện tin tưởng các tuyển thủ sẽ đạt được phong độ tốt tại Thái Lan lần này.

Các nội dung thi đấu môn điền kinh diễn ra trên sân vận động Supachalasai (Bangkok, Thái Lan).

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ kết quả, thành tích thi đấu của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33.