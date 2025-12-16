Cận cảnh bước chạy thần tốc giúp điền kinh Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tiền tỷ

Nguyễn Thị Oanh và Đoàn Thu Hằng "mở hàng" huy chương cho điền kinh Việt Nam chiều nay 16/12. Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công ngôi vô địch cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật, trong khi đồng đội về nhì.
Đây là huy chương vàng thứ 3 của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 33. Cô vẫn là vận động viên giành huy chương cá nhân môn điền kinh nhiều nhất lịch sử thể thao Việt Nam tại đại hội.
Đoàn Thu Hằng giành huy chương bạc trong lần đầu tiên tham dự SEA Games.
Vận động viên 19 tuổi Bùi Thị Kim Anh cũng là gương mặt gây ấn tượng.
Cô gái sinh năm 2006 mang về tấm huy chương vàng nội dung nhảy cao. Lần gần nhất một vận động viên Việt Nam vô địch nội dung này ở SEA Games không phải trên sân nhà là năm 2017 (Dương Thị Việt Anh).
Đội tuyển điền kinh tiếp sức nữ 4x400m thi đấu nội dung cuối cùng trong ngày của đoàn Việt Nam.
Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc hoàn toàn vượt trội các đối thủ ở nội dung tiếp sức nữ 4x400m.
Đây là tấm huy chương vàng thứ 48 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
Điền kinh Việt Nam thống trị nội dung tiếp sức 4x400m của nữ từ năm 2015 đến nay.
Chiến thắng của đội tuyển tiếp sức 4x400m khép lại môn điền kinh của đoàn thể thao Việt Nam.
Đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 12 huy chương vàng, hoàn thành chỉ tiêu.
Liên đoàn điền kinh Việt Nam quyết định thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển.
