Điền kinh Việt Nam gục ngã đầy nước mắt trước dàn VĐV nhập tịch Thái Lan

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Lê Ngọc Phúc phải đối đầu với Atkinson Joshua Robert - vận động viên gốc Australia. Ngôi sao này nước rút quá xuất sắc và vượt lên Ngọc Phúc ở những mét cuối cùng,

Atkinson Joshua Robert vỡ òa cảm xúc khi giành huy chương vàng ở những giây cuối cùng. Trong khi đó, Lê Ngọc Phúc tiếc nuối vì để lỡ tấm huy chương vàng lịch sử. Lê Ngọc Phúc nằm gục dưới sân vì mệt và cảm xúc thất vọng. Anh rất buồn bã và cần đến sự động viên của các đồng đội. Atkinson Joshua Robert cũng phải mướt mồ hôi trước các chân chạy Việt Nam. Dẫu có nỗi buồn nhưng đội tiếp sức 4x400m nam đã nỗ lực hết mình.