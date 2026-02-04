Nguy cơ viêm tụy cấp do rượu bia dịp Tết và dấu hiệu nhận biết

(VTC News) -

Theo Bác sĩ Nguyễn Đô (Phó Trưởng Khoa Phụ trách điều hành Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương), việc quá sa đà vào tiệc tùng và lạm dụng rượu bia khiến số ca nhập viện vì viêm tụy cấp tăng cao trong dịp Tết.

Thống kê tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho thấy, khoảng 35% bệnh nhân viêm tụy cấp do uống rượu, bia; kế đến là tăng Triglyceride (tình trạng rối loạn mỡ máu thường gặp trên người bị gan nhiễm mỡ, tiểu đường và kể cả uống rượu bia nhiều).

Đáng chú ý, 21,1% trường hợp viêm tụy cấp diễn tiến nặng và tỷ lệ tử vong của bệnh này là 2,6%. Điều này cho thấy viêm tụy cấp không phải là bệnh hiếm gặp và hoàn toàn có thể đe dọa tính mạng nếu chủ quan.

Uống rượu bia ngày Tết coi chừng lĩnh 'cơn đau thắt' của bệnh nguy hiểm

Viêm tụy cấp do rượu thường gặp ở người uống rượu nhiều, kéo dài. Tuy nhiên, ngay cả người mới uống hoặc bị ép uống trong các buổi tiệc cũng có thể trở thành yếu tố kích hoạt gây nên viêm tụy cấp, đặc biệt nguy cơ càng tăng nếu từng có tiền sử bệnh này.

“Tết là dịp sum họp, vui chơi, ăn uống thoải mái hơn ngày thường, nhưng việc ăn quá no, ăn nhiều dầu mỡ hoặc uống nhiều rượu bia có thể làm tăng nguy cơ viêm tụy cấp-một bệnh nguy hiểm, có thể diễn tiến rất nhanh và nặng, thậm chí dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời,” bác sỹ Đô khuyến cáo.

Bác sỹ cũng lưu ý, sau những bữa tiệc hoặc bữa ăn thịnh soạn nhiều đạm, chất béo, đặc biệt có dùng rượu bia, khi xuất hiện đau dữ dội vùng trên rốn, đau tăng dần và kéo dài, kèm nôn ói nhiều không giảm hoặc có biểu hiện mệt lả, vã mồ hôi, chóng mặt, thở nhanh thì nên đến cơ sở y tế ngay.

Để phòng nguy cơ viêm tụy cấp trong những ngày Tết, cần ăn uống đúng mức, hạn chế rượu bia, nhất là người có bệnh nền như rối loạn chuyển hóa lipid máu, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ.