(VTC News) -

Tầm quan trọng của trải nghiệm này ngày càng được khẳng định qua nhiều nghiên cứu quốc tế. Không ít khách hàng sẵn sàng từ bỏ việc mở tài khoản nếu quy trình quá phức tạp hoặc mất nhiều thời gian hoàn tất.

Người trẻ đang chọn ngân hàng từ trải nghiệm mở thẻ.

Mở thẻ online - bước đầu trải nghiệm

Theo nghiên cứu được trích dẫn trong báo cáo về Customer Onboarding của SBS Software 2026, khách hàng đã từ bỏ đơn đăng ký mở tài khoản ngân hàng mới vì quy trình quá phức tạp. Đồng thời, khoảng 70% người dùng mong muốn một hành trình giao dịch liền mạch trên nhiều kênh, từ ứng dụng di động, website đến chi nhánh và xem đây là yếu tố quan trọng khi lựa chọn ngân hàng để sử dụng lâu dài.

Với Gen Z và nhóm khách hàng trẻ, yêu cầu này còn cao hơn. Báo cáo “Gen Z Banking: Key Demands and Expectations” của Netcetera 2025 cho thấy, gần như toàn bộ Gen Z đều sử dụng ứng dụng ngân hàng trong tháng gần nhất. Đồng thời, đa số các bạn trẻ đều muốn quản lý tài chính hoàn toàn trên điện thoại, từ bước mở tài khoản đến theo dõi chi tiêu.

Bạn Hoài Nam (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Giờ đi đâu mình cũng chỉ cần mang theo điện thoại vì rất thuận tiện, từ quản lý tài khoản đến thanh toán đều có thể thực hiện trên app ngân hàng. Đặc biệt, từ khi tích hợp thẻ với Apple Pay, mình gần như hình thành thói quen đi đâu cũng hỏi ‘Ở đây có thanh toán chạm không?’, vì chỉ cần chạm điện thoại vào máy POS là thanh toán xong, nhanh và tiện lợi lắm”.

Trong bối cảnh này, hành trình mở thẻ atm không còn là thủ tục nội bộ mà trở thành “bài test” đầu tiên về mức độ hiện đại, thân thiện và hiểu khách hàng của mỗi ngân hàng. Ngân hàng nào cho phép khách hàng trẻ mở tài khoản, mở thẻ nhanh chóng trên ứng dụng, trải nghiệm mượt, rõ ràng, ít giấy tờ sẽ có lợi thế lớn trong việc thu hút và giữ chân thế hệ khách hàng mới

Trải nghiệm mở thẻ trên App MBBank

Với người trẻ, câu hỏi “làm thẻ ATM lâu không” gần như đã trở thành phản xạ mỗi khi cân nhắc chọn ngân hàng, bởi họ không còn kiên nhẫn với các quy trình giấy tờ phức tạp, phải chờ đợi nhiều ngày mới dùng được thẻ.

Nắm bắt nhu cầu đó, App MBBank cho phép khách hàng mở thẻ trực tuyến chỉ với vài thao tác, định danh và kích hoạt ngay trên điện thoại. Bạn chỉ mất 1 phút đăng ký và có thể dùng thẻ phi vật lý ngay lập tức để giao dịch.

Các bước mở thẻ trên App MBBank như sau:

Bước 1: Tải và mở ứng dụng MBBank, nhập số điện thoại đăng ký.

Bước 2: Xác thực OTP được gửi về số điện thoại.

Bước 3: Chụp ảnh CCCD và thực hiện eKYC nhận diện khuôn mặt.

Bước 4: Khai báo thông tin cá nhân, tạo tên đăng nhập, email và chọn số tài khoản mong muốn.

Bước 5: Kiểm tra thông tin, xác nhận điều khoản, nhập OTP để hoàn tất đăng ký.

Trải nghiệm mở thẻ nhanh chóng từ 1 phút trên App MBBank.

Không chỉ nổi bật với trải nghiệm mở thẻ nhanh, MB còn tích hợp nhiều giải pháp tài chính trên App MBBank, từ tài khoản chạm đến nền tảng quản lý tài chính cá nhân Top 1 - BeeRich. Nền tảng này hỗ trợ người dùng theo dõi thu chi, phân bổ ngân sách và chủ động kiểm soát tài chính hiệu quả.

Bạn Tường Linh (28 tuổi, phường Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây, mình thường không biết tiền mỗi tháng đã chi vào đâu. Từ khi sử dụng BeeRich, mình có thể theo dõi và phân loại các khoản chi tiêu, nhờ đó nhận ra những khoản chưa thực sự cần thiết và chủ động điều chỉnh ngân sách”.

Sự kết hợp giữa trải nghiệm mở thẻ nhanh, quản lý chi tiêu trực quan và công cụ lập kế hoạch tài chính cá nhân giúp MB trở thành người đồng hành tin cậy với khách hàng trẻ trong hành trình làm chủ tài chính. Thay vì chỉ cung cấp một sản phẩm thẻ, MB xây dựng một trải nghiệm trọn vẹn: từ bước đầu tiên chọn ngân hàng, mở thẻ, đến những quyết định chi tiêu, tiết kiệm, tích lũy mỗi ngày.