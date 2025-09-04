Người mệnh Thổ hợp trồng cây cảnh gì?

(VTC News) -

Trong văn hóa Á Đông, phong thủy luôn được coi trọng và ứng dụng vào nhiều mặt đời sống, từ xây dựng nhà cửa, chọn màu sắc trang phục, đến việc trồng và bày trí cây cảnh trong không gian sống. Nhiều người tin rằng, lựa chọn cây cảnh hợp mệnh không chỉ mang lại sự hài hòa, cân bằng năng lượng mà còn thu hút may mắn, tài lộc và bình an cho gia chủ. Câu hỏi mệnh Thổ hợp trồng cây cảnh gì được nhiều người quan tâm đặt ra khi muốn trang trí nhà cửa hay văn phòng.

Đặc điểm của mệnh Thổ trong phong thủy

Theo thuyết Ngũ hành, Thổ tượng trưng cho đất – nơi nuôi dưỡng, che chở và là nền tảng của vạn vật. Người mệnh Thổ thường có tính cách điềm đạm, trung thực, sống thực tế và đáng tin cậy. Họ là những người biết chăm lo, giàu tình cảm và có khả năng gắn kết mọi người xung quanh.

Trong quan hệ tương sinh – tương khắc, Hỏa sinh Thổ (lửa đốt mọi vật thành tro bụi rồi bồi đắp thành đất), Thổ sinh Kim (kim loại từ đất sinh ra). Do đó, cây cảnh hợp với mệnh Thổ thường mang màu sắc của hành Hỏa (đỏ, hồng, tím, cam) và hành Thổ (vàng, nâu). Tránh chọn cây có màu xanh dương hoặc đen (thuộc Thủy) vì Thổ khắc Thủy.

Người mệnh Thổ nên trồng cây cảnh màu đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu đất. Trong ảnh là cây vạn lộc. (Ảnh: Vuoncayxinh)

Người mệnh Thổ nên trồng cây cảnh màu gì?

- Màu bản mệnh (Thổ): Vàng, nâu đất. Đây là màu sắc giúp củng cố sự ổn định, đem lại cảm giác vững chắc, an toàn cho người mệnh Thổ.

- Màu tương sinh (Hỏa): Đỏ, hồng, cam, tím. Các gam màu này được xem là nguồn năng lượng hỗ trợ, giúp người mệnh Thổ gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống.

Nên tránh: Màu xanh dương, đen của hành Thủy, vì đất và nước xung khắc, có thể cản trở con đường phát triển.

Những cây cảnh hợp mệnh Thổ

Dưới đây là một số cây cảnh được giới phong thủy khuyên trồng cho người mệnh Thổ:

Cây vạn lộc

Cây vạn lộc có lá màu hồng pha xanh, mang ý nghĩa về sự sung túc, thịnh vượng và trường tồn. Với sắc hồng đỏ thuộc hành Hỏa, loại cây này được cho là đặc biệt hợp với người mệnh Thổ, giúp thu hút tài lộc và vận may.

Cây hồng môn

Hồng môn với những bông hoa đỏ tươi rực rỡ chính là biểu tượng của tình yêu, may mắn và thăng tiến. Nhiều người mệnh Thổ đặt cây hồng môn trong phòng khách hay văn phòng để được tiếp thêm năng lượng tích cực, đồng thời tạo điểm nhấn sang trọng cho không gian.

Cây sen đá nâu

Sen đá nâu - cây cảnh hợp người mệnh Thổ. (Ảnh: Ankhanhland)

Sen đá nâu với màu nâu trầm ấm của hành Thổ rất hợp để bàn làm việc hoặc trưng bày ở không gian nhỏ. Ngoài ý nghĩa phong thủy, sen đá còn tượng trưng cho tình yêu bền vững, lòng kiên định và sự gắn bó dài lâu.

Cây phú quý

Đúng như tên gọi, cây phú quý mang ý nghĩa giàu sang, thịnh vượng. Lá cây màu xanh viền hồng đỏ, rất hợp với mệnh Thổ. Trồng phú quý trong nhà được giới phong thủy cho là giúp gia chủ hút tài lộc, đồng thời làm đẹp cho không gian sống.

Cây lan hồ điệp

Với những cánh hoa mềm mại, rực rỡ sắc hồng, tím, vàng, lan hồ điệp không chỉ hợp với mệnh Thổ mà còn mang đến sự thanh cao, quý phái. Đây cũng là loại hoa thường được dùng làm quà tặng, tượng trưng cho sự sung túc và bền lâu.

Cây lưỡi hổ vàng

Cây lưỡi hổ vàng có lá xanh viền vàng nổi bật. Màu vàng thuộc hành Thổ, vừa hợp phong thủy vừa có tác dụng thanh lọc không khí. Người mệnh Thổ đặt cây này trong nhà để cầu khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn.

Người mệnh Thổ hợp trồng cây cảnh gì? Cây lưỡi hổ vàng là một gợi ý. (Ảnh: Vietnong)

Cây trầu bà đế vương đỏ

Loại cây này có lá to, xanh bóng, điểm sắc đỏ tím. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa hành Hỏa và hành Thổ, tượng trưng cho quyền lực, sự thăng tiến và thành công. Rất nhiều người mệnh Thổ thích đặt cây trầu bà đế vương đỏ ở phòng làm việc.

Vị trí đặt cây cảnh cho người mệnh Thổ

Ngoài việc chọn đúng loại cây, vị trí đặt cũng ảnh hưởng đến phong thủy:

- Trong phòng khách: Nên đặt những cây có lá to, màu sắc rực rỡ như hồng môn, phú quý để thu hút năng lượng tốt và tạo không khí ấm áp.

- Trong phòng làm việc: Sen đá nâu, lưỡi hổ, trầu bà đế vương đỏ là lựa chọn tốt, giúp tăng sự tập trung, củng cố tinh thần.

- Ban công, cửa sổ: Có thể trồng lan hồ điệp hoặc vạn lộc để đón ánh sáng tự nhiên, vừa giúp cây phát triển, vừa mang lại năng lượng dồi dào.

Lưu ý: Cần thường xuyên chăm sóc cây, giữ cho cây luôn xanh tốt, tránh để cây héo úa vì điều đó có thể mang ý nghĩa tiêu cự; kết hợp trưng bày thêm sỏi đá màu vàng, đỏ trong chậu cây để tăng thêm năng lượng tích cực phù hợp người mệnh Thổ.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.