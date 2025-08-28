(VTC News) -

Người Á Đông quan niệm rằng, ngoài nỗ lực cá nhân, những yếu tố phong thủy cũng góp phần mang lại may mắn, tài lộc và sự an yên. Nhiều người chọn cây cảnh hợp mệnh là một trong những yếu tố được quan tâm nhiều nhất.

Đặc điểm của người mệnh Hỏa

Theo thuyết Ngũ hành, Hỏa tượng trưng cho lửa, đại diện cho mùa hè, sự ấm áp và ánh sáng. Người mệnh Hỏa là biểu tượng của sự nhiệt huyết, sáng tạo và năng lượng bùng nổ.

Thiết mộc lan - cây cảnh hợp người mệnh Hỏa.

Người mệnh Hỏa thường được nhận xét là mạnh mẽ, nhiệt tình, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Họ có khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng, nhưng đôi khi cũng dễ nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, dễ đưa ra quyết định vội vàng.

Việc chọn cây cảnh phong thủy hợp mệnh hỏa cần được xét theo quan hệ tương sinh, tương khắc của mệnh Hỏa trong Ngũ hành:

- Mộc sinh Hỏa: Cây cối (Mộc) khi cháy sẽ sinh ra lửa (Hỏa). Vì vậy, những loại cây thuộc hành Mộc sẽ rất phù hợp với người mệnh Hỏa, giúp nuôi dưỡng năng lượng tích cực.

- Hỏa sinh Thổ: Lửa thiêu đốt vạn vật thành tro bụi, bồi đắp cho đất. Do đó, người mệnh Hỏa cũng có thể chọn cây mang yếu tố Thổ để ổn định, cân bằng.

- Hỏa khắc Kim, Thủy khắc Hỏa: Người mệnh Hỏa nên hạn chế chọn những cây thuộc hành Kim hoặc Thủy để tránh xung khắc, gây bất lợi.

Về màu sắc, những gam màu hợp nhất với mệnh Hỏa là đỏ, cam, hồng, tím (thuộc hành Hỏa) và xanh lá cây (thuộc hành Mộc). Ngược lại, các màu xanh dương, đen (hành Thủy) nên được hạn chế.

Những cây cảnh hợp với người mệnh Hỏa

Cụ thể, người mệnh Hỏa nên trồng loại cây cảnh nào? Dưới đây là một số gợi ý.

Cây phú quý

Người mệnh Hỏa hợp trồng cây cảnh gì? Cây phú quý là lựa chọn tốt.

Đúng như tên gọi, cây phú quý mang ý nghĩa giàu sang, thịnh vượng. Với sắc lá xanh điểm hồng đỏ, cây đặc biệt hợp mệnh Hỏa, giúp gia chủ thu hút tài lộc, may mắn và sự hanh thông trong công việc. Đây cũng là loại cây dễ chăm sóc, phù hợp cả khi trồng chậu để bàn làm việc lẫn đặt trong phòng khách.

Cây vạn lộc

Cây vạn lộc nổi bật với sắc lá hồng – đỏ rực rỡ, tượng trưng cho sự phát đạt và sung túc. Nhiều người mệnh Hỏa trồng vạn lộc không chỉ để trang trí mà còn để chiêu tài, khai vận, giúp tinh thần lạc quan, tràn đầy năng lượng tích cực.

Cây trạng nguyên

Cây trạng nguyên thường nở hoa vào dịp cuối năm, mang sắc đỏ thắm rực rỡ. Trong phong thủy, cây tượng trưng cho thành công, sự thăng tiến và danh vọng. Đặc biệt, đối với người mệnh Hỏa, trồng cây trạng nguyên được cho là cách giúp sự nghiệp thêm vững chắc, tạo động lực tiến lên.

Cây hồng môn

Hồng môn với những bông hoa đỏ, hồng, cam rất hợp với người mệnh Hỏa. Đây là biểu tượng của tình yêu, may mắn và tài lộc. Đặt một chậu hồng môn trên bàn làm việc không chỉ giúp tăng năng lượng tích cực mà còn tạo cảm giác hứng khởi, dễ đạt được thành công trong công việc.

Cây son môi

Cây son môi hợp với người mệnh Hỏa.

Cây son môi có hoa đỏ rực, hình dáng lạ mắt. Theo phong thủy, cây tượng trưng cho sự may mắn và tình duyên thuận lợi. Theo quan niệm phong thủy, người mệnh Hỏa trồng cây son môi trong nhà hoặc phòng làm việc sẽ gặp nhiều may mắn trong giao tiếp, tình cảm và sự nghiệp.

Cây thiết mộc lan

Mặc dù mang màu xanh đặc trưng của hành Mộc nhưng cây thiết mộc lan (cây phát tài) vẫn rất hợp mệnh Hỏa vì Mộc sinh Hỏa. Đây là loại cây tượng trưng cho sự phát tài, phát lộc, thăng tiến trong công việc.

Cây cẩm nhung đỏ

Cẩm nhung đỏ có lá nhỏ xinh, viền lá màu đỏ hồng nổi bật. Cây thường được trồng trong chậu nhỏ để bàn làm việc hoặc trang trí phòng khách. Với người mệnh Hỏa, cẩm nhung đỏ được cho là giúp tăng may mắn, mang lại sự vui vẻ, hòa khí trong gia đình.

Cây đa búp đỏ

Cây đa búp đỏ có tán lá to, xanh bóng, đặc biệt khi non có màu đỏ tươi. Đây là loại cây vừa hợp phong thủy vừa có khả năng lọc không khí rất tốt. Quan niệm phong thủy cho rằng người mệnh Hỏa trồng đa búp đỏ sẽ được che chở, củng cố uy quyền và vị thế trong công việc.

Một vài lưu ý khi trồng cây với người mệnh Hỏa

- Chọn chậu trồng hợp mệnh: Người mệnh Hỏa nên chọn chậu gốm sứ, chậu đá màu đỏ, cam, hồng, tím hoặc xanh lá để gia tăng năng lượng phong thủy.

- Bố trí hợp lý: Nên đặt cây ở nơi có ánh sáng tốt, thoáng đãng như phòng khách, ban công, bàn làm việc. Tránh để cây ở những góc tối ẩm thấp, gây tù hãm năng lượng.

- Chăm sóc đúng cách: Người mệnh Hỏa thường mang tính bốc đồng, nóng nảy. Việc chăm sóc cây xanh sẽ giúp họ rèn luyện sự kiên nhẫn, tạo sự cân bằng trong tâm hồn.

- Không nên trồng quá nhiều cây màu đen hoặc xanh nước biển: Đây là những màu thuộc hành Thủy, Thủy khắc Hỏa nên không phù hợp với gia chủ mệnh Hỏa.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.