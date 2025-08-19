Người mệnh Thủy hợp trồng cây cảnh gì?

(VTC News) -

Trong phong thủy, cây xanh không chỉ có vai trò trang trí, thanh lọc không khí mà còn có tương tác với gia chủ theo sự tương sinh, tương khắc của ngũ hành.

Thủy là yếu tố đại diện cho nước – dòng chảy, sự mềm dẻo và uyển chuyển. Người mệnh Thủy thường thông minh, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và có khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Họ cũng có trực giác nhạy bén, biết lắng nghe và thường dễ được lòng người khác.

Nhược điểm của mệnh Thủy là dễ bị phân tâm, thiếu kiên định và có xu hướng phụ thuộc. Do đó, việc chọn cây cảnh hợp phong thủy được cho là giúp cân bằng cảm xúc, củng cố sự tự tin mà còn mang đến nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống.

Cây lưỡi hổ hợp với người mệnh Thủy. (Ảnh: Gardedia)

Những cây cảnh hợp với người mệnh Thủy

Theo quan niệm ngũ hành tương sinh tương khắc:

- Kim sinh Thủy: Kim loại nung chảy thành chất lỏng. Vì vậy, người mệnh Thủy hợp với cây thuộc hành Kim hoặc có màu trắng, ánh kim.

- Thủy sinh Mộc: Thủy nuôi dưỡng cây cối. Nhưng nếu Thủy quá nhiều có thể “tràn lan”, làm hao tổn năng lượng, vì thế cần chọn lựa cân đối.

- Thổ khắc Thủy: Đất có thể ngăn chặn dòng nước. Do đó, người mệnh Thủy nên tránh cây mang nhiều yếu tố hành Thổ (màu vàng đất, nâu).

Màu sắc cây cảnh hợp với người mệnh Thủy gồm: Màu bản mệnh của Thủy (xanh dương, xanh nước biển, đen - những màu đại diện cho sự bình an, tĩnh lặng và trí tuệ), màu tương sinh từ hành Kim (trắng, ghi, ánh kim - những màu mang đến sự hỗ trợ mạnh mẽ cho mệnh Thủy). Màu nên tránh là vàng đậm, nâu đất (thuộc hành Thổ) vì Thổ khắc Thủy.

Dưới đây là gợi ý chi tiết một số cây cảnh hợp với người mệnh Thủy:

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ với dáng lá vươn thẳng, khỏe khoắn, là biểu tượng của sự mạnh mẽ, xua đuổi tà khí và mang đến tài lộc. Nhiều người mệnh Thủy trồng cây này trong nhà để tăng thêm sinh khí, giúp công việc thuận lợi. Lưỡi hổ có màu xanh đậm điểm vằn vàng, rất phù hợp khi trồng chậu gốm sứ màu trắng hoặc đen – cân bằng yếu tố phong thủy.

Vạn niên thanh là một trong những cây cảnh hợp với người mệnh Thủy. (Ảnh: Ifarmer)

Cây vạn niên thanh

Vạn niên thanh có lá xanh đốm trắng, mềm mại, phù hợp với tính cách uyển chuyển của người mệnh Thủy. Trong phong thủy, loài cây này tượng trưng cho sự thịnh vượng, tài lộc bền lâu. Việc đặt vạn niên thanh trong phòng khách hoặc bàn làm việc được cho là sẽ giúp gia chủ dễ đạt thành công và may mắn.

Cây phát tài (thiết mộc lan)

Ý nghĩa phong thủy của cây phát tài đúng như tên gọi: Tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng về tài lộc. Người mệnh Thủy thường chọn những chậu phát tài đặt trong nước (thủy sinh) để tương hợp với bản mệnh, đồng thời tăng thêm yếu tố dồi dào năng lượng tích cực.

Cây trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh thường được trồng trong lọ thủy tinh với nước trong veo, vừa đẹp mắt vừa hợp phong thủy. Loại cây này được cho là giúp hút tài lộc, xua tan đi xui xẻo và mang lại bình an; đặc biệt người mệnh Thủy để trầu bà thủy sinh trên bàn làm việc sẽ có quý nhân phù trợ, sự nghiệp thuận lợi.

Cây lan Ý

Lan Ý với những bông hoa trắng tinh khôi, lá xanh mướt là biểu tượng của sự bình yên và hạnh phúc. Đối với người mệnh Thủy, lan Ý còn có ý nghĩa cân bằng nguồn năng lượng trong nhà, giúp gia đình êm ấm, tránh được mâu thuẫn, xung đột.

Người mệnh Thủy hợp trồng cây cảnh gì? Cây dương xỉ là một lựa chọn. (Ảnh: 305greenery)

Cây dương xỉ

Dương xỉ tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, vươn lên mạnh mẽ. Nhiều người mệnh Thủy trồng dương xỉ không chỉ để thanh lọc không khí mà còn để gia tăng vượng khí, hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài trong công việc.

Cây thường xuân

Thường xuân có sức sống bền bỉ, leo bám dẻo dai. Trong phong thủy, đây là cây tượng trưng cho sự may mắn, trường thọ và bình an. Người mệnh Thủy trồng thường xuân trong nhà hoặc ban công để giúp hóa giải vận hạn, thu hút năng lượng tích cực.

Cây tùng bồng lai

Với dáng nhỏ nhắn, lá xanh mướt, cây tùng bồng lai mang lại cảm giác thanh thoát và yên bình. Nhiều người mệnh Thủy trồng loại cây này để giúp tinh thần ổn định, giảm căng thẳng và giữ được sự tập trung trong công việc.

Lưu ý khi trồng cây cảnh cho người mệnh Thủy

Dưới đây là những lưu ý theo quan niệm phong thủy phương Đông:

- Ưu tiên trồng cây thủy sinh: Vì mệnh Thủy hợp nước, nên lựa chọn các loại cây có thể sống trong môi trường thủy sinh để phát huy tối đa năng lượng phong thủy.

- Kết hợp chậu trồng hợp màu sắc: Chậu màu trắng, xanh dương, đen hoặc thủy tinh trong suốt sẽ tăng tính tương sinh.

- Tránh cây gai góc, lá sắc nhọn: Những loại cây có lá nhọn (xương rồng, lưỡi hổ dạng gai cứng) thường tạo ra sát khí, không tốt cho phong thủy của người mệnh Thủy.

- Đặt cây ở vị trí hợp phong thủy: Người mệnh Thủy hợp với hướng Bắc (thuộc hành Thủy), hướng Tây và Tây Bắc (thuộc hành Kim); đây là hướng giúp gia tăng tài vận và may mắn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.