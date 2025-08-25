(VTC News) -

Trong phong thủy, cây cảnh không chỉ là vật trang trí mang lại vẻ xanh tươi, gần gũi với thiên nhiên, mà còn được xem là yếu tố quan trọng giúp cân bằng năng lượng, cải thiện vận khí và thu hút tài lộc. Đặc biệt, việc chọn cây cảnh phù hợp với ngũ hành bản mệnh của gia chủ được nhiều người quan tâm.

Đặc điểm người mệnh Mộc

Ngũ hành bao gồm Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, trong đó Mộc tượng trưng cho cây cối, sự sinh trưởng và phát triển. Người mệnh Mộc thường được nhận xét là năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng và có khả năng lãnh đạo. Tuy nhiên, họ cũng dễ nóng vội, thiếu kiên nhẫn và đôi khi hành động cảm tính.

Trong mối quan hệ tương sinh – tương khắc, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa. Điều này có nghĩa là người mệnh Mộc hợp với yếu tố nước (vì nước nuôi dưỡng cây cối) và cũng có thể mang lại may mắn cho người mệnh Hỏa.

Ngược lại, Kim khắc Mộc, bởi kim loại có thể chặt cây. Vì thế, người mệnh Mộc nên chọn cây cảnh hợp với bản mệnh để thúc đẩy vận khí tốt, tránh điều xui rủi.

Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc chọn cây cảnh. Người mệnh Mộc hợp nhất với các gam màu xanh lá – tượng trưng cho sự tươi mới, sinh trưởng, phát triển. Ngoài ra, nhờ có mối quan hệ tương sinh với Thủy, người mệnh Mộc cũng hợp với các màu xanh nước biển, xanh dương, đen. Ngược lại, cần hạn chế cây có quá nhiều sắc trắng, ánh kim vì thuộc hành Kim – không lợi cho Mộc.

Những cây cảnh hợp với người mệnh Mộc

Người mệnh Mộc hợp trồng cây cảnh gì? Sau đây là một số gợi ý.

Cây kim ngân

Kim ngân là loại cây phổ biến được nhiều người lựa chọn để trang trí trong phòng khách, văn phòng hoặc bàn làm việc. Với thân vững chãi, tán lá xanh tươi, cây kim ngân biểu tượng cho tiền tài, sự thịnh vượng. Nhiều người mệnh Mộc trồng cây kim ngân với mong muốn có nhiều cơ hội hút tài lộc, công việc thuận lợi, đường sự nghiệp thăng tiến.

Cây trầu bà xanh

Trầu bà xanh - một trong những cây cảnh hợp người mệnh Mộc.

Trầu bà có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, lá xanh mướt, mềm mại, thể hiện sức sống bền bỉ. Cây tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc dồi dào. Quan niệm phong thủy cho rằng với người mệnh Mộc, trầu bà xanh giúp hóa giải năng lượng xấu, đồng thời hỗ trợ các mối quan hệ trong công việc lẫn cuộc sống thêm thuận lợi.

Cây ngọc ngân

Ngọc ngân không chỉ đẹp bởi màu lá xanh pha trắng mà còn có ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Nhiều người mệnh Mộc đặt chậu ngọc ngân trong nhà hay văn phòng để có may mắn, thu hút quý nhân phù trợ. Đặc biệt, ngọc ngân còn được gọi là cây “tình yêu”, thích hợp cho cả những ai muốn cải thiện chuyện tình cảm.

Cây tùng la hán

Tùng la hán có dáng thế đẹp, sống lâu năm, mang biểu tượng cho sức khỏe, sự trường thọ và thịnh vượng. Người mệnh Mộc trồng cây này trước nhà hoặc trong vườn được cho là sẽ giúp gia đình bình an, công việc vững chắc, con đường phát triển bền vững.

Cây cau tiểu trâm

Đây là cây cảnh mini được nhiều nhân viên văn phòng ưa chuộng. Với dáng nhỏ nhắn, lá xanh tươi, cây mang lại nguồn năng lượng tích cực, xua đi áp lực, căng thẳng trong công việc. Nhiều người mệnh Mộc để chậu cau tiểu trâm trên bàn làm việc để có tinh thần minh mẫn, công việc hanh thông.

Người mệnh Mộc hợp trồng cây cảnh gì? Cây cau tiểu trâm là một gợi ý.

Cây thiết mộc lan

Ngay từ tên gọi đã cho thấy sự gắn bó với hành Mộc. Thiết mộc lan có lá xanh đậm, mọc thành cụm, biểu tượng cho sự phát tài và may mắn. Đặc biệt, cây thường ra hoa vào dịp Tết, được xem là dấu hiệu báo tin vui, gia tăng vận khí cho gia chủ mệnh Mộc.

Cây vạn niên thanh

Vạn niên thanh có khả năng thanh lọc không khí, đem lại không gian trong lành, dễ chịu. Trong phong thủy, cây mang ý nghĩa trường thọ, hòa hợp và bền bỉ. Nhiều người mệnh Mộc trồng cây này với mục đích tăng cường sức khỏe và giúp cuộc sống gia đình thêm hòa thuận, hạnh phúc.

Các loại cây lá xanh thuần khiết

Những loại cây có lá xanh thuần khiết, tươi tốt quanh năm như lan Ý, đại phú gia, cung điện vàng...đều mang năng lượng tích cực cho người mệnh Mộc. Đặc biệt, chúng tượng trưng cho sự phát triển không ngừng, giúp gia chủ thêm tự tin, quyết đoán và sáng tạo hơn trong công việc.

Những cây cảnh người mệnh Mộc nên tránh

Những cây cảnh sau không hợp người mệnh Mộc theo quan niệm phong thủy:

Cây có sắc trắng hoặc ánh kim quá nhiều: Theo ngũ hành, Kim khắc Mộc. Do đó, những cây có lá trắng bạc, ánh kim hoặc hoa màu trắng nhiều có thể tạo ra sự xung khắc, khiến năng lượng của người mệnh Mộc bị hao tổn. Ví dụ: Cây bạch mã hoàng tử, cây ngân hậu…

Cây ngân hậu có nhiều sắc trắng, không hợp người mệnh Mộc.

Cây có gai nhọn: Những cây như xương rồng, hoa hồng, lưỡi hổ… tuy đẹp nhưng có nhiều gai sắc, quan niệm phong thủy cho là mang nguồn năng lượng “sát khí”.

Cây khô héo, chết dần: Phong thủy đặc biệt kiêng kỵ việc để cây cảnh chết khô trong không gian sống. Cây héo úa mang lại nguồn năng lượng tiêu cực, khiến tinh thần sa sút, tài vận giảm sút. Người mệnh Mộc càng cần chú ý điều này, bởi bản mệnh vốn gắn liền với sức sống xanh tươi.

Cây mang sắc đỏ hoặc tím sẫm: Mặc dù màu đỏ thuộc hành Hỏa – được Mộc sinh ra, nhưng việc lạm dụng quá nhiều cây có hoa đỏ, tím đậm có thể khiến năng lượng của người mệnh Mộc bị tiêu hao. Điều này dẫn đến tình trạng “mất cân bằng”, dễ gặp áp lực trong công việc và cuộc sống.

Lưu ý khi chọn và chăm sóc cây cảnh cho người mệnh Mộc

Chọn chậu trồng: Nên ưu tiên chậu có màu xanh, nâu, đen hoặc xanh dương – những gam màu hợp với mệnh Mộc. Hạn chế dùng chậu màu trắng, ánh kim.

Vị trí đặt cây: Người mệnh Mộc nên đặt cây ở hướng Đông, Đông Nam hoặc Bắc để phát huy tối đa năng lượng phong thủy.

Chăm sóc thường xuyên: Dù chọn cây hợp mệnh, nếu không chăm sóc tốt, cây khô héo sẽ tạo ra năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng không tốt đến gia chủ.

Kết hợp yếu tố nước: Người mệnh Mộc hợp Thủy, nên có thể kết hợp thêm bể cá mini, chậu cây thủy sinh để gia tăng vận khí. khảo.