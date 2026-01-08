Người lao động mưu sinh giữa trời đông lạnh thấu xương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 8-10/1, Hà Nội duy trì rét sâu, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12°C, trời ít mây, không mưa. Những ngày sau đó, nền nhiệt có xu hướng ổn định hơn nhưng vẫn ở mức thấp. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, người dân được khuyến cáo giữ ấm, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm.