Hà Nội rét kỷ lục đầu mùa: Người lao động co ro bên bếp lửa suốt đêm

Chiều tối 5/1, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến các tỉnh, thành miền Bắc khiến thời tiết Hà Nội chuyển rét nhanh.
Đến tối cùng ngày, nền nhiệt tại Hà Nội xuống thấp, chỉ còn khoảng 12ºC. Đây là mức nhiệt thấp nhất ghi nhận từ đầu mùa đông đến nay.
Trong cái rét sâu, nhiều người phải tìm cách sưởi ấm tạm thời. Dọc một số vỉa hè, các đống lửa nhỏ được nhóm lên để chống chọi với giá lạnh.
Những ngọn lửa bập bùng trong đêm trở thành hình ảnh quen thuộc khi nhiệt độ xuống thấp, nhất là ở các khu vực có người lao động làm việc xuyên đêm.
"Chạy xe liên tục ngoài đường tầm này thì găng tay len cũng như không, gió buốt vẫn xuyên qua từng lớp vải. Cứ chạy xong là tay tôi tê cóng, gần như mất hết cảm giác", anh Nguyễn Văn Hùng, tài xế xe công nghệ ở đường Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ.
Dưới trời mưa rét quanh ngưỡng 12ºC , những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài quét dọn các tuyến đường ở Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường) cho biết, những đêm mưa rét là thời điểm công việc trở nên vất vả hơn. “Trời lạnh buốt, mưa phùn bám vào người rất khó chịu. Chúng tôi phải đốt tạm đống lửa nhỏ để sưởi ấm, có thêm sức làm việc. Dù rét nhưng vẫn phải hoàn thành công việc cho kịp sáng hôm sau”, chị Hồng nói.
Tại các chợ đầu mối, bất chấp giá rét, những chuyến hàng nặng vẫn được người lao động vận chuyển liên tục để kịp buổi chợ sớm.
Trên nhiều tuyến phố, người dân ra đường đều mặc áo rét dày, quàng khăn, che kín mặt để tránh gió lạnh.
Không khí lạnh buốt khiến nhịp sống về đêm của Thủ đô chậm lại rõ rệt.
Trên các vỉa hè, trước hiên nhà có mái che rộng, nhiều người vô gia cư ngồi co ro, thu mình trong áo mỏng, cố tránh những cơn gió lạnh thổi từng hồi.
Đêm muộn, mưa lạnh kèm gió mạnh khiến nhiều hàng quán vắng khách, buộc phải thu dọn sớm. Một số người lao động kết thúc công việc sớm hơn thường lệ, tìm góc khuất gió để nghỉ tạm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt không khí lạnh ngày 5/1, từ ngày 8/1 đến 10/1, thời tiết Hà Nội tiếp tục rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 10-12ºC, trời ít mây, không mưa. Trong các ngày tiếp theo, nền nhiệt có xu hướng ổn định hơn nhưng vẫn duy trì ở mức thấp, người dân cần chú ý giữ ấm, nhất là vào ban đêm và sáng sớm.
