Hà Nội rét kỷ lục đầu mùa: Người lao động co ro bên bếp lửa suốt đêm

Dưới trời mưa rét quanh ngưỡng 12ºC , những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài quét dọn các tuyến đường ở Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường) cho biết, những đêm mưa rét là thời điểm công việc trở nên vất vả hơn. “Trời lạnh buốt, mưa phùn bám vào người rất khó chịu. Chúng tôi phải đốt tạm đống lửa nhỏ để sưởi ấm, có thêm sức làm việc. Dù rét nhưng vẫn phải hoàn thành công việc cho kịp sáng hôm sau”, chị Hồng nói.