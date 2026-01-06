Người Hà Nội mặc áo mưa, trùm chăn ra đường trong ngày rét đỉnh điểm

(VTC News) -

Video: Người dân mặc áo mưa, trùm chăn ra đường trong ngày Hà Nội rét 12°C

Ngày 6/1, không khí lạnh tăng cường bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây rét đậm trên diện rộng, nhiều khu vực vùng núi xuất hiện rét hại.

Sáng sớm tại Hà Nội, nhiệt độ giảm xuống khoảng 12°C, nhiều người dù mặc nhiều lớp áo vẫn phải khoác thêm áo mưa để chắn gió, giữ ấm cơ thể.

Thậm chí, có người trùm cả chăn ra đường để chống chọi giá rét.

Trên cầu Long Biên, những luồng gió lạnh buốt từ sông Hồng liên tục thốc lên, khiến người đi đường co ro, quấn chặt khăn để tránh cái rét cắt da.

Chị Kiều Miên (ở phường Long Biên) cho biết, chị phải mặc 3 – 4 lớp áo, bên trong là áo giữ nhiệt, áo len, bên ngoài khoác áo dày; đồng thời chuẩn bị miếng dán giữ nhiệt, găng tay và khăn quàng cổ để giữ ấm.

Ngoài áo phao, áo len, khăn quàng cổ, găng tay..., nhiều người còn mặc thêm lớp áo mưa để cản gió.

Các phụ huynh trang bị áo ấm cho con em khi ra đường trong ngày Hà Nội rét đậm.

Giữa nền nhiệt chỉ khoảng 12°C, đường phố Hà Nội phủ kín hình ảnh người dân quấn chặt trong áo ấm, khăn quàng.

Người phụ nữ bán hàng rong phải nhóm củi, đốt lửa để chống chọi giá lạnh.

Một số người tập thể dục tại chỗ để giúp cơ thể ấm lên.

Tại khu vực Hồ Gươm, các hoạt động sinh hoạt thường ngày của người dân vẫn diễn ra dù không khí lạnh bao trùm.

Bà Hoàn (phường Hoàn Kiếm) cho biết, dù thời tiết lạnh hơn ngày thường, bà vẫn duy trì thói quen tập thể dục từ sáng sớm, song chuẩn bị thêm áo ấm để giữ ấm cơ thể.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày mai 7/1, khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội) không mưa, nhiệt độ thấp nhất ngày ít biến động, phổ biến mức 12°C nhưng nhiệt độ cao nhất ban ngày xu hướng tăng lên mức 19°C.