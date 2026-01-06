Người Hà Nội mặc áo mưa, trùm chăn ra đường trong ngày rét đỉnh điểm

Hôm nay, Hà Nội bước vào đợt rét đỉnh điểm khi nhiệt độ giảm còn 12°C, dù trời tạnh ráo nhưng nhiều người vẫn khoác áo mưa, trùm chăn ra đường chống chọi giá lạnh.
Video: Người dân mặc áo mưa, trùm chăn ra đường trong ngày Hà Nội rét 12°C
Sáng sớm tại Hà Nội, nhiệt độ giảm xuống khoảng 12°C, nhiều người dù mặc nhiều lớp áo vẫn phải khoác thêm áo mưa để chắn gió, giữ ấm cơ thể.
Ngoài áo phao, áo len, khăn quàng cổ, găng tay..., nhiều người còn mặc thêm lớp áo mưa để cản gió.
Các phụ huynh trang bị áo ấm cho con em khi ra đường trong ngày Hà Nội rét đậm.
Giữa nền nhiệt chỉ khoảng 12°C, đường phố Hà Nội phủ kín hình ảnh người dân quấn chặt trong áo ấm, khăn quàng.
Một số người tập thể dục tại chỗ để giúp cơ thể ấm lên.
Tại khu vực Hồ Gươm, các hoạt động sinh hoạt thường ngày của người dân vẫn diễn ra dù không khí lạnh bao trùm.
Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày mai 7/1, khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội) không mưa, nhiệt độ thấp nhất ngày ít biến động, phổ biến mức 12°C nhưng nhiệt độ cao nhất ban ngày xu hướng tăng lên mức 19°C.
