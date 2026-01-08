Dự báo thời tiết 8/1: Hà Nội rét buốt, thấp nhất 8°C, trưa tăng nhiệt gấp đôi

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 8/1/2026

Ngày 8/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh cường độ mạnh xu hướng ổn định, thời tiết rét khô. Toàn khu vực phổ biến kiểu thời tiết đêm không mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng ráo, nhiệt độ tăng nhanh, đặc biệt rõ rệt vào trưa và chiều.

Ngày 8/1, Hà Nội tiếp tục rét đậm. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Sự chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm trong đợt này khá lớn, có nơi biên độ nhiệt lên tới khoảng 10°C. Mặc dù ban ngày thời tiết trở nên dễ chịu hơn, thậm chí ấm áp vào khung giờ trưa chiều, nhưng nhiệt độ trung bình ngày vẫn duy trì trong ngưỡng rét đậm, nhất là tại miền núi. Một số nơi ở vùng núi cao tiếp tục ở ngưỡng rét hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Trong đó, Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm giảm sâu xuống 8-10°C, gây cảm giác rét buốt rõ rệt. Đến ban ngày, nền nhiệt tại Hà Nội tăng nhanh, cao nhất phổ biến 19-21°C, gần như gấp đôi so với mức nhiệt độ thấp nhất.

Do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa sáng sớm và trưa chiều, người dân cần chú ý điều chỉnh trang phục phù hợp, tránh nguy cơ cảm lạnh, đặc biệt với những người phải ra ngoài sớm hoặc làm việc ngoài trời.

Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác. Từ đêm 8/1, lượng mưa giảm dần, các địa phương này còn mưa ở một vài nơi. Phía Bắc khu vực này trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi. Mưa không diễn ra trên diện rộng nhưng trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 8/1/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8-10°C. Nhiệt độ cao nhất 19-21°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-11°C, có nơi dưới 6°C. Nhiệt độ cao nhất 17-20°C, có nơi trên 20°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-11°C, vùng núi 6-9°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, có nơi trên 21°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-13°C, phía Nam 13-16°C. Nhiệt độ cao nhất 17-20°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-21°C, phía Nam 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24°C, phía Nam 25-28°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

TP.HCM đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.