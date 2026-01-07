Đường Hà Nội thưa vắng trong đêm rét 10°C, tài xế vẫn dừng ngay ngắn chờ đèn đỏ

Từ khi hơn 1.830 camera AI được đưa vào vận hành đồng bộ từ ngày 13/12/2025, diện mạo giao thông Hà Nội ghi nhận những chuyển biến rõ rệt. Việc giám sát liên tục, phát hiện vi phạm kịp thời từng bước xóa bỏ tâm lý “nhờn luật” vốn tồn tại trên nhiều tuyến đường, nhất là trong khung giờ vắng lực lượng chức năng. Thay vào đó, ý thức tự giác, chấp hành luật giao thông của người dân ngày càng thể hiện rõ, kể cả trong điều kiện thời tiết bất lợi.