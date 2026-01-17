Người hùng U23 Việt Nam kiềm chế đúng lúc, chặn ngay sai lầm tai hại

(VTC News) -

Phạm Minh Phúc là người hùng trong trận đấu U23 Việt Nam thắng U23 UAE ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026. Cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, đưa thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vào bán kết.

Video: Khoảnh khắc Minh Phúc định cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn giúp U23 Việt Nam thắng U23 UAE.

Trong khoảnh khắc vui mừng khi cú sút đưa bóng vào lưới, Phạm Minh Phúc đưa tay lên kéo cổ áo, dường như định cởi áo ăn mừng. Tuy nhiên, hậu vệ mang áo số 21 quyết định không làm điều đó và tiếp tục chạy ra góc sân. Chính hành động kiềm chế cảm xúc đúng lúc này của Phạm Minh Phúc cứu anh và U23 Việt Nam thoát khỏi án phạt ở trận bán kết.

Nếu cởi áo ăn mừng bàn thắng, Phạm Minh Phúc sẽ bị phạt thẻ vàng. Anh là một trong 7 cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ vàng ở vòng bảng. Theo điều lệ giải, cầu thủ nào nhận đủ 2 thẻ vàng trước vòng bán kết bị cấm thi đấu một trận. Chỉ những cầu thủ mới nhận 1 thẻ vàng (chưa cộng dồn thành án phạt) mới được xóa thẻ sau vòng tứ kết.

Phạm Minh Phúc kiềm chế đúng lúc để giúp U23 Việt Nam tránh án phạt.

U23 Việt Nam không tổn thất lực lượng vì thẻ phạt sau trận đấu với U23 UAE. Toàn bộ các cầu thủ có nguy cơ bị treo giò đều thể hiện tinh thần kỷ luật cao để giúp đội nhà bảo toàn được đội hình. Ngay cả Khuất Văn Khang, người thực hiện tranh chấp nhiều nhất trên sân, cũng không bị cảnh cáo lần nào.

Đây cũng là trận đấu đầu tiên U23 Việt Nam không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào, dù phải đá đến hiệp phụ.

Liên quan đến tình hình thể lực của các cầu thủ, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết "toàn đội đang có thể trạng khá tốt". Nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa nhắc đến cụ thể trường hợp của Lê Viktor và Nguyễn Xuân Bắc, những cầu thủ phải rời sân sớm do chấn thương.